HOME WOMEN LIFE

20 Panggilan Sayang dalam Bahasa Jepang, Bisa Kamu Ungkapkan pada Pasangan

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:05 WIB
20 Panggilan Sayang dalam Bahasa Jepang, Bisa Kamu Ungkapkan pada Pasangan
Mengenal panggilan sayang dalam bahasa Jepang. (Foto: Freepik)




PANGGILANG sayang dalam bahasa Jepang mungkin bisa kamu ungkapkan pada pasangan. Hal ini bisa juga menambah keromantisan di antara kalian berdua.

Panggilan sayang sejatinya menjadi tanda khusus buat kamu ke pasangan atau sebaliknya. Jika biasanya menggunakan bahasa unik, kali ini kamu bisa memakai bahasa Jepang agar lebih berbeda.

Mengutip dari beberapa sumber pada Jumat (1/12/2023), berikut 20 Panggilan Sayang dalam bahasa Jepang yang bisa kamu gunakan dalam memanggil orang terkasih atau terdekatmu.

1. 愛しの (Itoshi no) - Sayangku.

2. 大切な人 (Taisetsu na hito) - Orang yang berarti bagiku.

3. ダーリン (Daarin) - Darling.

4. ベイビー (Beibii) - Baby.

5. キスマイハート (Kisu mai haato) - Hatiku milikmu (kata majemuk dalam bahasa Inggris "kiss my heart").

6. ねこちゃん (Neko-chan) - Kucing kecil (digunakan untuk wanita yang imut atau manis).

7. 愛しい人 (Itoshii hito) - Orang yang aku cintai.

8. 甘い人 (Amai hito) - Orang manis.

9. ラブリー (Raburii) - Lovely.

10. ぽんちゃん (Pon-chan) - Nama panggilan yang manis.

Halaman:
1 2
      
