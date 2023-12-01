Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah Menangis Minta Bikin Konten TikTok, Netizen: Sindrom Ngonten

Lidia Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:30 WIB
Viral Bocah Menangis Minta Bikin Konten TikTok, Netizen: Sindrom Ngonten
Viral bocah merengek minta bikin konten TikTok, (Foto: TikTok @ruby_fain12)
A
A
A

MEMBUAT konten di sosial media seperti TikTok, ternyata bukan hanya jadi kegemaran anak remaja atau orang dewasa saja. Anak kecil yang masih berusia dini pun juga tak luput.

Contohnya seperti yang terlihat dalam video viral di TikTok satu ini. Video yang mencuri perhatian banyak netizen tersebut, memperlihatkan seorang bocah laki-laki merengek sang ibu untuk membuat konten untuk TikTok. Tak sekedar merengek, bahkan bocah tersebut terlihat sampai menangis.

Dalam rekaman video yang diunggah oleh akun TikTok @ruby_fain12, menampilkan bocah yang diketahui bernama Ruby tersebut terlihat memaksa sang ibu, untuk membuat konten meski pun cuaca panas terik.

Ruby tengah berdiri dengan wajah sedih sambil menangis, begfitu memohon kepada ibunya untuk membuat video TikTok bersamanya, bahkan tidak mau pulang sebelum membuat konten.

“Ayo ngonten,” ujar sang bocah pada sang ibu sembari menangis.

“Ini panas, pulang dulu yuk,” jawab sang Ibu.

“Mau ngonten dulu, selesain ini dulu semuanya” tegasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement