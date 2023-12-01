Viral Bocah Menangis Minta Bikin Konten TikTok, Netizen: Sindrom Ngonten

MEMBUAT konten di sosial media seperti TikTok, ternyata bukan hanya jadi kegemaran anak remaja atau orang dewasa saja. Anak kecil yang masih berusia dini pun juga tak luput.

Contohnya seperti yang terlihat dalam video viral di TikTok satu ini. Video yang mencuri perhatian banyak netizen tersebut, memperlihatkan seorang bocah laki-laki merengek sang ibu untuk membuat konten untuk TikTok. Tak sekedar merengek, bahkan bocah tersebut terlihat sampai menangis.

Dalam rekaman video yang diunggah oleh akun TikTok @ruby_fain12, menampilkan bocah yang diketahui bernama Ruby tersebut terlihat memaksa sang ibu, untuk membuat konten meski pun cuaca panas terik.

Ruby tengah berdiri dengan wajah sedih sambil menangis, begfitu memohon kepada ibunya untuk membuat video TikTok bersamanya, bahkan tidak mau pulang sebelum membuat konten.

“Ayo ngonten,” ujar sang bocah pada sang ibu sembari menangis.

“Ini panas, pulang dulu yuk,” jawab sang Ibu.

“Mau ngonten dulu, selesain ini dulu semuanya” tegasnya.