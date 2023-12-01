Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Nama Bayi Perempuan yang Terinspirasi Hari Natal, Nafadaa Artinya Salju

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |22:05 WIB
100 Nama Bayi Perempuan yang Terinspirasi Hari Natal, Nafadaa Artinya Salju
Nama bayi perempuan yang terinspirasi Hari Natal. (Foto: Freepik)
A
A
A

NAMA bayi perempuan yang terinspirasi hari Natal menarik untuk ayah dan bunda ketahui. Nama merupakan salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan menjelang kelahiran sang buah hati.

Nama tak kalah pentingnya dari persiapan lainnya seperti perlengkapan bayi hingga biaya persalinan. Untuk itu, pemberiannya tidak boleh asal.

 Ayah dan bunda yang beragama Nasrani tengah menantikan kelahiran sang buah hati jelang Natal? Berikut adalah 100 nama bayi perempuan yang terinspirasi hari Natal, dikutip berbagai sumber, Jumat (30/11/2023).

100 Nama Bayi Perempuan yang Terinspirasi Hari Natal

1. Angelina artinya malaikat

2. Ariadne berasal dari mitologi Yunani yang berarti sangat suci.

3. Avery artinya penguasa kaum hawa.

4. Belle artinya cantik

5. Bethany terinspirasi dari Bethlehem, kota kelahiran Yesus Kristus.

6. Cady berasal dari kosa kata Prancis cadeaux, artinya hadiah.

7. Carol artinya adalah lagu kegembiraan seperti Christmas carol.

8. Charity artinya salah satu dari tiga keutamaan teologis atau ajaran agama.

9. Christine nama klasik yang berarti pengikut Kristus.

10. Clara berasal dari bahasa Latin, artinya cerah dan bersih.

11. Cleo berasal dari puisi Yunani, artinya untuk merayakan.

12. December bulan perayaan Natal.

13. Eira artinya salju.

14. Elena adalah variasi nama Yunani Helen, artinya cerah, atau sinar yang menerangi seperti bintang Natal.

15. Evangeline berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembawa kabar baik.

Halaman:
1 2
      
