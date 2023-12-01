5 Olahraga Cocok untuk Menurunkan Berat Badan, Wajib Coba!

5 olahraga yang cocok untuk menurunkan berat badan ini wajib untuk Anda coba. Sejatinya, diet dan menjaga makan saja tidak cukup untuk mendapatkan berat badan ideal yang Anda inginkan.

Terdapat beberapa pilihan olahraga yang dapat membantu menurunkan berat badan. Namun, aktivitas ini juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya agar hasilnya maksimal.

5 Jenis Olahraga yang Cocok untuk Menurunkan Berat Badan





1. Bersepeda

Bersepeda merupakan salah satu jenis olahraga yang dapat membantu Anda menurunkan berat badan dengan cara yang menyenangkan. Untuk Anda yang malas bersepeda di luar, gunakan sepeda statis yang biasanya ada di gym.

Bersepeda di luar ruangan selama 30 menit bisa membakar kalori sebanyak 180-360 kalori dan untuk latihan sepeda statis bisa membakar sekitar 250-280 kalori dengan lama waktu yang sama.

Selain bisa membantu mengurangi berat badan, ada manfaat lain dari bersepeda yang bagus untuk kesehatan secara menyeluruh. Bersepeda bisa turunkan berbagai resiko penyakit seperti kanker, jantung dan penyakit berbahaya lainnya.

2. Lompat Tali

Lompat tali merupakan jenis olahraga berikutnya yang dapat Anda coba di rumah untuk menurunkan berat badan. Meski terlihat sederhana, namun olahraga ini rupanya memiliki efektivitas pembakaran kalori yang kurang lebih sama dengan lari santai.

Lompat tali dengan intensitas ringan selama 30 menit diketahui dapat membakar sekitar 128 kalori. Sementara itu, lompat tali yang dilakukan dengan intensitas berat dan durasi yang sama dapat membakar hingga 421 kalori.