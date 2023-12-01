Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Ciri Kepribadian Dilihat dari Posisi Kaki ketika Duduk

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:30 WIB
3 Ciri Kepribadian Dilihat dari Posisi Kaki ketika Duduk
Posisi kaki ketika duduk, (Foto: Freepik)
CIRI kepribadian seseorang ternyata bisa dilihat dengan berbagai cara, termasuk gesture tubuh ketika sedang melakukan sesuatu.

Ya, sesederhana menempatkan atau memposisikan kaki ketika duduk yang punya makna masing-masing disebut menunjukkan sisi kepribadian dari seseorang. Penasaran? Melansir Times of India, Jumat (1/12/2023) simak penjelasan singkat di bawah ini ciri-ciri kepribadian dari posisi kaki saat duduk.

1. Menyilangkan pergelangan kaki: Posisi ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berwibawa, dan ia tipe orang yang pendiam dan tak mudah terbuka dengan orang lain. Namun orang seperti ini adalah tipe pendengar yang baik, dengan kepercayaan diri yang tinggi dalam situasi apa pun.

Ia juga bukan orang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan sesuatu. Jika Anda termasuk yang suka duduk dengan menyilangkan pergelangan kaki, Anda dinilai sebagai orang yang cenderung lebih peduli dengan penampilannya.

 BACA JUGA:

