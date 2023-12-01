MENGENAL 100 nama bayi perempuan Turki Islami. Tentunya bukan sekedar pemberian, tapi ada doa dan harapan di dalamnya.
Meskipun mengandung unsur Islami, tapi nama-nama ini tetap terlihat modern. Jadi, cocok pula bagi pasangan muda yang ingin memberikan nama anak pertama.
Mengutip berbagai sumber pada Jumat (2/12/2023), berikut 100 nama bati perempuan Turki Islami.
1. Ayla : cahaya bulan
2. Alara : orang yang membuat hal-hal indah
3. Alev : api, kecerahan, cahaya
4. Aynur : bulan bersinar
5. Aysun : keindahan bulan
6. Azra : perempuan suci
7. Aiyla : sinar bulan
8. Akara : orang yang mneyukai perubahan dan tantangan
9. Alara : seseorang yang membuat segalanya indah
10. Aymelek : malaikat bulan
11. Berna : wanita muda
12. Banou : perempuan, wanita, putri
13. Burcu : wanita yang harum
14. Begum : putri
15. Bahar : musim semi
16. Berfu : ratu salju
17. Beyza : putih dan murni
18. Caria : seseorang yang mengalir seperti air
19. Ceyda : seseorang wanita cantik
20. Canan : kekasih