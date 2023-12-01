100 Nama Bayi Perempuan Turki Islami, Ada Pasha sebagai Pemimpin

, Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:05 WIB

MENGENAL 100 nama bayi perempuan Turki Islami. Tentunya bukan sekedar pemberian, tapi ada doa dan harapan di dalamnya.

Meskipun mengandung unsur Islami, tapi nama-nama ini tetap terlihat modern. Jadi, cocok pula bagi pasangan muda yang ingin memberikan nama anak pertama.

Mengutip berbagai sumber pada Jumat (2/12/2023), berikut 100 nama bati perempuan Turki Islami.

1. Ayla : cahaya bulan

2. Alara : orang yang membuat hal-hal indah

3. Alev : api, kecerahan, cahaya

4. Aynur : bulan bersinar

5. Aysun : keindahan bulan

6. Azra : perempuan suci

7. Aiyla : sinar bulan

8. Akara : orang yang mneyukai perubahan dan tantangan

9. Alara : seseorang yang membuat segalanya indah

10. Aymelek : malaikat bulan

11. Berna : wanita muda

12. Banou : perempuan, wanita, putri

13. Burcu : wanita yang harum

14. Begum : putri

15. Bahar : musim semi

16. Berfu : ratu salju

17. Beyza : putih dan murni

18. Caria : seseorang yang mengalir seperti air

19. Ceyda : seseorang wanita cantik

20. Canan : kekasih