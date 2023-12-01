80 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Spesial Natal, Ada Punya Makna Lembut

Jum'at, 01 Desember 2023

INILAH 80 rekomendasi nama bayi perempuan spesial Natal yang bisa pertimbagan orangtua. Memberikan nama bayi perempuan dengan sentuhan Natal akan memberikan makna istimewa dan mengingatkan kebahagiaan setiap kali memanggil namanya.

Berikut 80 rekomendasi nama bayi perempuan spesial natal melansir Emma's Diary, Jumat (1/12/2023):

1. Abigail: artinya "kegirangan Natal”

2. Alvie: artinya "teman yang luar biasa"

3. Amaryllis: artinya “bunga Natal yang cantik”

4. Angel: artinya "malaikat"

5. Angelica: artinya "malaikat"

6. Angelina: artinya "malaikat kecil"

7. Anya: artinya "pemberian"

8. Aurora: artinya "fajar", mengacu pada Aurora Borealis (cahaya utara)

9. Bailey: artinya "penjaga benteng"

10. Belle: artinya "indah", mengacu pada Belle dalam cerita "Beauty and the Beast"