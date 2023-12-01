Advertisement
HOME WOMEN LIFE

80 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Spesial Natal, Ada Punya Makna Lembut

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:17 WIB
80 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Spesial Natal, Ada Punya Makna Lembut
Ilustrasi nama bayi perempuan (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 80 rekomendasi nama bayi perempuan spesial Natal yang bisa pertimbagan orangtua. Memberikan nama bayi perempuan dengan sentuhan Natal akan memberikan makna istimewa dan mengingatkan kebahagiaan setiap kali memanggil namanya.

Berikut 80 rekomendasi nama bayi perempuan spesial natal melansir Emma's Diary, Jumat (1/12/2023):

1. Abigail: artinya "kegirangan Natal”

2. Alvie: artinya "teman yang luar biasa"

3. Amaryllis: artinya “bunga Natal yang cantik”

4. Angel: artinya "malaikat"

Nama bayi perempuan

5. Angelica: artinya "malaikat"

6. Angelina: artinya "malaikat kecil"

7. Anya: artinya "pemberian"

8. Aurora: artinya "fajar", mengacu pada Aurora Borealis (cahaya utara)

9. Bailey: artinya "penjaga benteng"

10. Belle: artinya "indah", mengacu pada Belle dalam cerita "Beauty and the Beast"

Telusuri berita women lainnya
