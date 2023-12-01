Potret Kiki Fatmala Bersama Suami dan Anak, Kini Tinggal Kenangan

Potret Kiki Fatmala bersama suami dan anak yang tinggal kenangan. (Foto: Instagram @qq_fatmala)

KABAR duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Artis senior yang dikenal dengan Si Manis Jembatan Ancol, Kiki Fatmala, tutup usia.

Kepergiannya itu diketahui karena sakit komplikasi akibat kanker yang dideritanya. Dia meninggal di usia 56 tahun.

Kepergian Kiki tentu membuat duka mendalam, terutama sang suami, Cristoper dan dua keponakan kembar yang sudah dianggap anak.

Berikut potret Kiki bersama suami dan kedua anak kembarnya yang tinggal kenangan.

1. Pernikahan

Kiki Fatmala diketahui melangsungkan pernikahan dengan Cristoper pada Desember 2020. Itu artinya, dia sudah membina rumah tangga selama tiga tahun.

Pernikahan keduanya pun digelar secara sederhana, hanya dihadiri oleh rekan terdekat saja.

2. Liburan bersama

Keputusannya untuk menikah setelah lagi setelah 14 tahun menjanda memang bukan perkara mudah. Namun, bersama Cristoper, Kiki seolah menemukan dambaan hatinya kembali.

Terlihat dalam beberapa unggahan di akun Instagramnya, sahabat Diah Permatasari itu tampak bahagia menikmati liburan.