HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Kiki Fatmala Sebelum Meninggal Dunia, Masih Tetap Cantik Seperti ABG

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:34 WIB
Potret Terbaru Kiki Fatmala Sebelum Meninggal Dunia, Masih Tetap Cantik Seperti ABG
Kiki Fatmala. (Foto: Instagram)
A
A
A

DUNIA entertaiment kembali berduka, setelah artis senior Kiki Fatmala meninggal dunia. Kiki Fatmala tutup usia setelah berjuang melawan kanker dalam beberap tahun terakhir.

Pihak keluarga melalui unggahan di Instagram Kiki Fatmala menyebut, sang artis wafat setelah berjuang melawan komplikasi dari kanker yang diidapnya sejak Oktober 2021. Kala itu, Kiki Fatmala bercerita dia tengah menjalani pengobatan kanker paru paru stadium empat yang diidapnya.

Nama Kiki Fatmala memang populer di era 90-an, dan sempat dikenal sebagai pemain Si Manis Jembatan Ancol. Dia pun kerap menjadi Warkop Angel, perempuan cantik yang muncul di film Warkop.

Meskipun saat ini dia sudah berusia 56 tahun, tapi memang dia masih terlihat cantik. Dia pun masih aktif berkarier di dunia hiburan sejak 1988 hingga akhir hayatnya. Nah, berikut beberapa potret Kiki Fatmala sebelum meninggal.

Foto hitam putih

Kiki Fatmala

Foto ini merupakan foto duka yang diposting setelah Kiki Fatmala tutup usia. Dalam foto hitam putih tersebut memperlihatkan Kiki Fatmala dengan tulisan 14 Agustus 1967-1 Desember 2023. Sementara slide kedua dan ketiganya merupakan pernyataan dari pihak keluarga.

"Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang. Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 pada usia 56 tahun, karena komplikasi akibat kanker," tulis pesan yang terdapat dalam unggahan Instagram Kiki Fatmala

Outfit Serba biru

Kiki Fatmala

Ini merupakan foto terbaru yang memperlihatkan Kiki Fatmala duduk sendirian di sebuah ruangan. Foto yang diposting 8 minggu lalu ini memperlihatkan Kiki tengah menikmati secangkir minuman.

Dia pun menggunakan baju biru dengan celana biru, dengan outer biru batik biru putih. Dia pun terlihat menggunakan kacamata hitam dan high heels.

Halaman:
1 2
      
