HOME WOMEN LIFE

Profil Kiki Fatmala Pemeran si Manis Jembatan Ancol yang Meninggal Dunia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:16 WIB
Profil Kiki Fatmala Pemeran si Manis Jembatan Ancol yang Meninggal Dunia
Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun. (Foto: Instagram @qq_fatmala)
ARTIS senior, Kiki Fatmala yang terkenal di dunia hiburan berkat perannya sebagai Si Manis Jembatan Ancol, meninggal dunia, pada Jumat (1/12/2023). Dia mengembuskan napas terakhir pada usia 56 tahun.

Berita duka diumumkan melalui akun Instagram pribadi Kiki Fatmala @qq_fatmala. Dalam unggahan tersebut, disertakan foto sang aktris berlatar hitam putih. Wanita kelahiran 14 Agustus 1967 itu dikabarkan meninggal karena komplikasi kanker paru.

“Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang. Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 pada usia 56 tahun, karena komplikasi akibat kanker,” tulis keterangan dalam unggaha di akun Instagram @qq_fatmala.

Kiki Fatmala

Kiki Fatmala merupakan seorang aktris yang cukup sukses dan memiliki karier cemerlang di Indonesia. Hal itu berkat perjuangan panjang karena telah merambah dunia artis sejak 1988.

Sinetron pertama yang dibintangi Kiki yaitu “Ada Ada Saja” pada 1993. Kemudian dia membintangi sinetron Si Manis Jembatan Ancol yang semakin melambungkan namanya. Sinetron lain yang dibintangi Kiki Fatmala yaitu Mody Juragan Kost, Kusebut Nama-Mu, Dongeng, dan lain-lain.

Artis keturunan Sunda-Minahasa dan Pakistan-Iran ini diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Antonius Salomata pada 1987. Sayangnya, pernikahan keduanya hanya bertahan sebentar, lantaran keduanya bercerai di 1988.

