Tanggal 2 Desember 2023 Hari Apa?

TANGGAL 2 Desember 2023 hari apa? Jika dilihat dari kalender masuk awal bulan pada minggu pertama. Tidak ada hari libur nasional, tapi momen yang diperingati.

Setiap hari pada Desember akan ada momen peringatan yang perlu diketahui. Salah satunya pada 2 Desember yakni diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan.

Hari ini diadopsi oleh Konvensi PBB tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain oleh Majelis Umum (resolusi 317( IV) tanggal 2 Desember 1949).

Melansir dari situs United Nations, Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan bertujuan untuk menghapus bentuk-bentuk perbudakan kontemporer seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pernikahan paksa, dan perekrutan paksa anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata.

Bahkan menurut enurut data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), kerja paksa dan pernikahan paksa telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Terdapat 10 juta lebih orang yang berada dalam perbudakan modern pada 2021 dibandingkan dengan perkiraan global pada tahun 2016, sehingga totalnya menjadi 50 juta orang di seluruh dunia.

Pada kondisi ini pula perempuan dan anak-anak masih berada pada posisi yang rentan. Untuk itu, adanya hari peringatan ini diharapkan bisa membuka mata dan menjadi perhatian dunia terkait dengan sistem perbudakan yang meresahkan.

Ada pula yang mengatakan sebagian besar kasus kerja paksa yakni sebanyak 86 persen ditemukan di sektor swasta. Hampir empat dari lima orang yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial paksa adalah perempuan atau anak perempuan.

(Endang Oktaviyanti)