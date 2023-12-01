Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 2 Desember 2023 Hari Apa?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:05 WIB
Tanggal 2 Desember 2023 Hari Apa?
Ilustrasi tanggal 2 Desember 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 2 Desember 2023 hari apa? Jika dilihat dari kalender masuk awal bulan pada minggu pertama. Tidak ada hari libur nasional, tapi momen yang diperingati.

Setiap hari pada Desember akan ada momen peringatan yang perlu diketahui. Salah satunya pada 2 Desember yakni diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan.

Hari ini diadopsi oleh Konvensi PBB tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain oleh Majelis Umum (resolusi 317( IV) tanggal 2 Desember 1949).

Melansir dari situs United Nations, Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan bertujuan untuk menghapus bentuk-bentuk perbudakan kontemporer seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pernikahan paksa, dan perekrutan paksa anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata.

Bahkan menurut enurut data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), kerja paksa dan pernikahan paksa telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Terdapat 10 juta lebih orang yang berada dalam perbudakan modern pada 2021 dibandingkan dengan perkiraan global pada tahun 2016, sehingga totalnya menjadi 50 juta orang di seluruh dunia.

Pada kondisi ini pula perempuan dan anak-anak masih berada pada posisi yang rentan. Untuk itu, adanya hari peringatan ini diharapkan bisa membuka mata dan menjadi perhatian dunia terkait dengan sistem perbudakan yang meresahkan.

Ada pula yang mengatakan sebagian besar kasus kerja paksa yakni sebanyak 86 persen ditemukan di sektor swasta. Hampir empat dari lima orang yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial paksa adalah perempuan atau anak perempuan.

(Endang Oktaviyanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement