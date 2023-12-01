Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Makna Emoji Monyet Tutup Mata yang Salah Diartikan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:40 WIB
Ternyata Ini Makna Emoji Monyet Tutup Mata yang Salah Diartikan
Ilustrasi makna emoji (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini makna emoji monyet tutup mata yang salah diartikan sebagai simbol yang negatif. Hal ini dikarenakan emoji monyet tutup mata banyak digunakan oleh sebagian orang dalam memberikan ekspresi pada pesan yang dikirimkan.

Lantas apa makna emoji monyet tutup mata? Dilansir dari Emoji Guide, simbol ini digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan atau rasa malu.

emoji

Terkadang Anda mungkin menemukan beberapa foto lama dan lucu yang dikirimkan seseorang. Sehingga Anda memberikan tanggapan ada merasa senang atau bisa jadi malu. Lantaran, beberapa momen foto itu sangat jadul.

Untuk itu, Anda dapat menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa malu. Emoji ini bisa juga dikirimkan saat Anda sedang dalam petualangan kebun binatang atau safari yang bertemu dengan sekelompok monyet lucu untuk memberitahukan orang terdekat Anda.

Hal ini juga akan menjadi pembuka mata bagi masyarakat bahwa tidak semua hewan liar itu berbahaya. Dan emoji monyet tutup mata adalah bukti bahwa hewan-hewan ini juga menggemaskan.

Emoji monyet dibuat secara kreatif untuk menunjukkan kelucuannya. Pastikan untuk menggunakannya untuk menyampaikan pesan manis dan positif.

Halaman:
1 2
      
