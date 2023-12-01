Kisah Perjalanan Komika Mo Sidik Turunkan BB dari 168 Kilogram

KOMIKA Mo Sidik kini tengah berjuang menurunkan berat badannya. Melalui unggahan di akun X atau Twitter pribadinya, @mosidik dia menceritakan perjalanannya yang sedang menurunkan berat badan agar tubuhnya tetap sehat.

Perjalanan menurunkan berat badannya tersebut, sudah dilakoni Mo Sidik sejak Februari 2023. Tak sia-sia berusaha keras, kini ia sudah berhasil menurunkan berat badannya hingag 16 kilogram.

“1 Februari 2023 berat badan di 168kg, 15 September 2023 150kg, dan 1 Desember 2023 152kg,” tulis Mo Sidik dalam cuitannya.

Berbagai cara ia lakukan untuk memiliki tubuh ideal, mulai dari mengombinasikan olahraga dengan menjaga pola makan. Selain itu, pria dengan nama asli Mohamad Ali Sidik Zamzami ini juga menerapkan metode intermittent fasting ditambah dengan absen makanan serta minuman manis sama sekali.

“Ngegym weight lifting seminggu 2-3 kali, Intermittent 18 jam. Pas eating windows makan nasi seminggu sekali. Enggak ada minuman manis dan hampir nggak ada makanan manis. Tidur malam konsisten di 7-8 jam,” jelasnya panjang lebar.

Namun setelah menjalani program menurunkan berat badan yang cukup panjang, Mo Sidik mengaku sekarang ia kebingungan, karena berat badannya tidak banyak mengalami penurunan.