HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah di Musim Hujan, Biar Gak Kering dan Kusam!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:30 WIB
6 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah di Musim Hujan, Biar Gak Kering dan Kusam!
Tips jaga kesehatan kulit di musim hujan, (Foto: Freepik)
HUJAN deras mulai sering mengguyur beberapa waktu belakangan ini. Ketika sudah memasuki musim penghujan seperti saat ini, membuat udara dan suhu menjadi lembap dan dingin.

Kondisi demikian, bisa berdampak pada kulit misalnya kulit wajah terasa kering dan pecah-pecah. Layaknya di musim panas, ketika musim hujan pun kulit butuh perawatan untuk melawan perubahan kulit karena musim hujan.

Seperti apa perawatannya? Melansir Hindustan Times, Jumat (1/12/2023) berikut beberapa cara yang mudah dengan menjaga kesehatan kulit wajah saat musim hujan.

1. Jaga kebersihan kulit: Menjaga kebersihan merupakan hal utama dalam perawatan wajah di musim hujan. Bahkan, hal ini karena udara yang cenderung lembap pada musim penghujan ini membuat kulit relatif lebih berminyak. Maka dari itu, bersihkan wajah 2 sampai 3 kali sehari dengan pembersih yang sesuai jenis kulit.

2. Pakai toner: Pakai toner setelah membersihkan wajah, bisa mengangkan kotoran tertinggal setelah membersihkan wajah. Selain itu, pakai toner juga mampu memberikan kelembapan pada kulit sebelum menggunakan produk skincare berikutnya.

 BACA JUGA:

3. Wajib sunscreen: Meski musim hujan, tetap wajib melindungi wajah dengan mengaplikasikan sunscreen dengan SPF minimal 30. Sebaiknya pilih sunscreen dengan SPF lebih tinggi, jika sehari-hari lebih banyak aktivitas dilakukan di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk reapply 2 jam sekali.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
