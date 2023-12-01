4 Aktivitas Wisata Seru di Malang, Bikin Liburan Makin Asyik dan Berkesan

KOTA Malang, di Jawa Timur dengan ketenangan dan kesejukan alamnya menjadi pilihan ideal untuk liburan atau healing bagi yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota.

Suasana asri hingga panorama alam memukau, membuat Malang pilihan tepat untuk healing dalam mengembalikan kesegaran dan ketenangan batin maupun mood di akhir pekan.

Dalam sehari, Anda dapat mengeksplorasi sejumlah destinasi menarik yang akan memberikan pengalaman luar biasa dan memanjakan mata serta jiwa.

Berikut Okezone rangkumkan 4 ide liburan seru dan menyenangkan saat Anda mengunjungi Malang;

1. Menikmati sunrise di Gunung Bromo

Perjalanan awal anda di Malang bisa dimulai dengan mengunjungi Gunung Bromo. Rasakan keajaiban awal pagi di Gunung Bromo dengan memulai petualangan sejak dini untuk menikmati keindahan matahari terbit.

(Foto: Tiket.com)

Berbagai opsi tersedia untuk menikmati panorama menakjubkan, mulai dari Bukit Penanjakan yang terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang memukau hingga pengalaman langsung di kawah gunung yang spektakuler.

Anda dapat memilih untuk menapaki Bukit Penanjakan dan menyaksikan perubahan langit dari gelap menjadi berkilauan dengan cahaya matahari yang memukau, atau memilih untuk menjelajahi kawah Gunung Bromo secara langsung, merasakan kehangatan matahari yang naik di ufuk timur.

2. Melipir ke Air Terjun Coban Rondo

Setelah menikmati indahnya sunrise di Gunung Bromo, anda bisa melanjutkan perjalanan menuju Air Terjun Coban Rondo.

Air Terjun Coban Rondo merupakan destinasi wisata alam yang menakjubkan di Malang. Terletak di kaki Gunung Panderman, air terjun ini menawarkan keindahan alam yang memukau.

(Foto: Instagram/@almanabilaaa_)

Tiket masuk ke Air Terjun Coban Rondo menawarkan berbagai paket menarik dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000, tergantung pada paket yang dipilih pengunjung. Paket tersebut memberikan akses ke lokasi dan fasilitas aktivitas yang beragam

Salah satu paket yang tersedia adalah tiket terusan yang memberikan akses ke area air terjun, Labirin, serta kesempatan untuk mencoba aktivitas panahan/shooting target, dan berkendara sepeda gunung/sepeda tandem. Dengan paket ini, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas di sekitar lokasi Air Terjun Coban Rondo.

Selain itu, terdapat pilihan paket camping yang telah menyediakan perlengkapan berkemah, seperti tenda dan sleeping bag. Paket ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman berkemah yang menyatu dengan keindahan alam di sekitar air terjun.