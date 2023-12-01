6 Bahaya Kebanyakan Makan Protein, Apa Saja?

PROTEIN jadi makanan yang penting dan bagus untuk menurunkan kekebalan tubuh, merusak rambut dan kulit, kehilangan massa otot, dan menyebabkan kelelahan. Tapi sejatinya, terlalu banyak protein sama berbahayanya dengan terlalu sedikit protein.

Dikutip dari Antara, terlalu banyak makan protein ternyata juga berbahaya bagi kesehatan. Bahkan banyak orang mungkin mengalami masalah pencernaan jika pola makannya tinggi protein tetapi rendah serat.

1. Masalah pencernaan

Beberapa orang mungkin mengalami ketidaknyamanan pencernaan, termasuk sembelit, ketika mengonsumsi protein dalam jumlah yang sangat tinggi.

2. Ketegangan ginjal

Asupan protein yang berlebihan dapat memberikan tekanan ekstra pada ginjal, yang berpotensi menyebabkan masalah ginjal pada individu yang sudah memiliki masalah ginjal sebelumnya.

3. Dehidrasi

Diet tinggi protein dapat meningkatkan kehilangan air melalui urin, yang berpotensi menyebabkan dehidrasi jika Anda tidak menambah asupan air.

4. Ketidakseimbangan nutrisi

Terlalu fokus pada protein dapat menyebabkan pengabaian nutrisi penting lainnya seperti karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral.