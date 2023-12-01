5 Buah yang Bagus bagi Pencernaan, Apa Saja?

MENGALAMI susah buang air besar (BAB) bikin tubuh terasa tak nyaman. Apalagi susah buang air besar bisa terjadi kepada siapa saja.

Dikutip dari Healthline, sebanyak 16 dari 100 orang dewasa di Amerika Serikat mengalami sembelit. Di antara orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas, jumlahnya meningkat dua kali lipat.

Lalu, saat susah buang air besar segera konsumsi berbagai jenis buah-buahan yang baik bagi saluran pencernaan sekaligus melancarkan proses buang air besar. Apa saja buah tersebut?

1. Pepaya

Pepaya sangat baik untuk melancarkan BAB. Apalagi pepaya mengandung banyak serat, vitamin A, C, E, juga folat, yang jadi pelancar BAB ini. Ini terbukti lewat penelitian dari Neuro endocrinology letters. Pepaya punya kontribusi besar dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan.

2. Kacang

Kebanyakan jenis kacang-kacangan mengandung serat larut dan tidak larut dalam jumlah yang baik, yang dapat meredakan sembelit dengan berbagai cara dan membantu menjaga keteraturan.

3. Pir

Pir merupakan buah yang mudah ditambahkan ke dalam makanan Anda. Anda bisa memakannya secara langsung atau menambahkannya ke salad, smoothie, dan sandwich.

Buah pir mungkin membantu meringankan sembelit dalam beberapa cara. Buah pir tinggi serat, dimana satu buah pir berukuran sedang mengandung 5,5 g serat. Pir juga kaya akan sorbitol dan fruktosa, sejenis gula yang diserap perlahan dalam jumlah terbatas karena sejumlah besar dimetabolisme oleh hati Anda.

Seperti sorbitol, fruktosa yang tidak diserap dapat mengencerkan tinja dengan membawa air ke dalam usus Anda. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengukur dampaknya secara penuh.