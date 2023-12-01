Mengenal Human Papillomavirus, Penyakit Kulit Menular yang Disebabkan Virus

MENGENAL Human papillomavirus (HPV) adalah virus yang secara umum tumbuh pada permukaan kulit. Beberapa jenis HPV dapat menyebabkan kutil dan kanker, seperti serviks. Merangkum dari Mayoclinic, Jumat (1/12/2023) HPV biasanya menular melalui antar manusia melalui kulit satu ke lainnya, seperti hubungan seksual.

Gejala

Berikut ini gejala HPV berbeda-beda tergantung pada jenis dan tempat virus muncul, antara lain:

1. Kutil umum

Biasanya muncul seperti gundukan secara kasar di sekitar tangan.

2. Kutil plantar

Kutil jenis ini muncul pada tumit atau kaki.

3. Kutil kelamin

Kutil kelamin disebut juga infeksi menular seksual yang umum. Pada perempuan, kutil ini muncul di sekitar kemaluan atau saluran anal, seperti vulva, dekat anus, atau vagina yang berbentuk benjolan kecil. Sementara pada laki-laki, gejalanya muncul pada penis dan skrotum.

4. Kutil datar

Dapat tumbuh di mana saja. Kutil ini berbentuk datar dan rata. Pada anak-anak biasanya muncul di wajah.

5. Kanker serviks

Tidak ada gejala awal pada penderita kanker serviks karena virus ini membutuhkan waktu lama sekitar 20 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Meski tidak memiliki gejala awal, penting bagi wanita usia 21 hingga 29 tahun menjalani tes skrining secara teratur setiap tiga tahun.

Penyebab

HPV biasanya masuk ke tubuh melalui luka atau robekan kecil pada kulit. Virus itu menyebar dan tumbuh karena adanya kontak kulit dari penderita HPV. Sementara itu, munculnya kutil kelamin (genital HPV) terjadi karena melakukan hubungan seksual.

Pada perempuan yang sedang hamil dan memiliki kutil kelamin, mungkin saja bayi dalam kandungan juga terkena infeksi HPV.