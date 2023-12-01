5 Tips Mencegah Pneumonia, Salah Satunya Rajin Cuci Tangan Pakai Sabun

PENYAKIT pnemonia misterius menyerang China. Banyak anak dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

Oleh karena itu, Indonesia juga wajib waspada terhadap munculnya pneumonia sebab penyakit bisa masuk lintas negara akibat banyaknya orang yang traveling.

Penyebab pneumonia, salah satunya Bakteri streptococcus.

Lalu bagaimana cara mencegah penyakit pneumonia?

Dikutip dari Ciputra Hospital, berikut ini sejumlah cara mencegah pneumonia,

1. Rajin Mencuci Tangan

Rajin mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk menjaga diri agar terhindar dari berbagai jenis penyakit termasuk infeksi pneumonia. Gunakan air dan sabun untuk mendapatkan busa. Lalu, gosoklah selama kurang lebih 20 detik. Hindari menyentuh wajah dan mata jika tangan dalam kondisi kotor.

2. Berhenti Merokok

Merokok dapat menyakiti paru-paru dan bahkan bisa menimbulkan infeksi pneumonia. Perokok berisiko lebih besar terkena pneumonia yang mengancam jiwa dan komplikasi penyakit lainnya. Berhenti merokok dapat membantu paru-paru menjadi lebih kuat dan mampu melawan infeksi paru-paru.

3. Hindari Alkohol

Peminum alkohol akan berisiko lebih besar terkena pneumonia dan komplikasi lainnya. Penyalahgunaan alkohol menyebabkan tubuh tidak mampu melawan infeksi dan menurunkan kekebalan tubuh. Para ahli merekomendasikan agar wanita minum tidak lebih dari satu minuman dalam sehari, sedangkan pria tidak lebih dari dua minuman.

BACA JUGA:

4. Menjaga Pola Hidup Sehat

Menjaga pola hidup sehat merupakan salah satu pilihan terbaik terhadap infeksi penyakit. Guna meningkatkan sistem kekebalan tubuh, seseorang perlu melakukan olahraga secara teratur, mengikuti diet sehat, mengonsumsi buah dan sayuran, tidur cukup, serta mengurangi stres.

Selain itu, mengimbangi dengan makan makanan sehat serta olahraga teratur juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Melakukan diet sehat dapat dilakukan serta dianjurkan berdasarkan hasil konsultasi dokter supaya bisa terpantau dengan baik.

BACA JUGA:

5. Mencegah pneumonia dengan vaksin

Bagaimana cara mencegah penyakit pneumonia dengan vaksin? Ada dua jenis vaksin yang dapat melindungi seseorang dari bakteri streptococcus pneumoniae, yaitu salah satu bakteri paling umum penyebab pneumonia. Vaksin pertama adalah PCV13, berguna untuk melindungi seseorang dari 13 jenis bakteri paling parah penyebab pneumonia. Kedua, PPSV23, berguna untuk melindungi dari 23 jenis bakteri pneumonia lainnya.