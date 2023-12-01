Kenali Yuk 3 Gejala Dini Diabetes, Apa Saja?

DIABETES adalah penyakit yang berbahaya jika diabaikan. Oleh karena itu jika terkena diabetes harus melakukan perawatan kesehatan dengan lebih baik.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam DR Dr Soebagijo Adi Soelistijo, SpPD-KEMD, FINASIM meminta supaya orang-orang mengenali secara dini gejala diabetes, sehingga tidak perlu menunggu skrining seperti pemeriksaan HbA1c untuk mengetahui kondisinya terkena diabetes atau tidak.

"Kita harus mengenali secara dini gejala diabetes supaya kita tahu sejak dini, tidak menunggu skrining. Harus tahu tanda-tanda. Ada dua yakni gejala akut yang terjadi mendadak dan gejala kronis," kata dia.

Gejala akut, ujar dia, meliputi tiga yakni banyak makan, banyak minum dan banyak kencing. Mereka yang mengalami gejala banyak makan kemudian membiarkannya, lalu menjadi turun nafsu makannya sehingga berat badan turun.

"Kalau tidak mendapatkan pengobatan bisa berlanjut gawat," kata dr Soebagijo yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia itu.

Sementara itu, gejala kronis diabetes meliputi kesemutan, rasa panas, kram, mudah capek, mengantuk dan pandangan mata kabur sehingga sering berganti kacamata karena ukuran lensa mata berubah-ubah akibat berubah-ubahnya kadar gula.

Gejala kronis lainnya antara lain gatal-gatal, gigi goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun dan ibu hamil yang sering keguguran.

"Ibu hamil yang sering keguguran selain merupakan komplikasi atau gejala kronis, juga bisa mendeteksi orang itu punya risiko untuk diabetes," ujar Soebagijo.

Dia menjelaskan, akibat kadar gula yang tinggi, juga kerja insulin yang tidak baik atau disebut sebagai resistensi insulin menyebabkan perubahan-perubahan metabolisme bagi bayi maupun ibu. Kadar gula tinggi juga mengubah pembuluh-pembuluh darah yang sangat diperlukan sehingga bayi rentan terhadap keguguran.