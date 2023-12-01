Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kiki Fatmala Meninggal Akibat Komplikasi Kanker Paru, Ini Olahraga yang Dianjurkan bagi Penyintas Kanker

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:44 WIB
Kiki Fatmala Meninggal Akibat Komplikasi Kanker Paru, Ini Olahraga yang Dianjurkan bagi Penyintas Kanker
Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun. (Foto: Instagram @qq_fatmala)
A
A
A

PEMERAN Si Manis Jembatan Ancol, Kiki Fatmala mengembuskan napas terakhirnya pada usia 56 tahun, Jumat (1/12/2023). Artis senior ini meninggal dunia akibat komplikasi penyakit kanker paru yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu.

Berita duka diumumkan melalui akun Instagram pribadi Kiki Fatmala @qq_fatmala. Dalam unggahan tersebut, disertakan foto sang aktris berlatar hitam putih.

Diketahui semasa hidupnya, Kiki Fatmala gemar berolahraga. Hal tersebut terlihat dari postingan Instagram Kiki yang menunjukkan dirinya berlatih fitnes di salah satu pusat kebugaran. Lantas bolehkah penderita kanker paru melakukan olahraga?

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Prof DR dr Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD, KHOM, FINASM, FACP, menjelaskan, setiap pasien kanker diwajibkan untuk melakukan tiga hal. Antara lain menjaga berat badan ideal, makan sehat dan baik, serta rajin olahraga.

Kiki Fatmala

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/482/3186833/raisa-pv9u_large.jpg
Mengenal Kanker Paru, Penyakit yang Dialami Ibunda Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183794/vape-K2p8_large.jpg
Vape Tingkatkan Risiko Kanker Paru, Gen Z Baca Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168498/menkes-rmaR_large.jpg
Ingatkan Deteksi Dini Kanker, Menkes: Kalau Diidentifikasi Awal, Peluang Hidup Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980483/alami-infeksi-paru-dede-sunandar-akui-berat-badannya-perlahan-menurun-ULMELrZrL3.jpg
Alami Infeksi Paru, Dede Sunandar Akui Berat Badannya Perlahan Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980452/dede-sunandar-dapat-beberapa-pantangan-dari-dokter-usai-didiagnosis-infeksi-paru-2VKAV5WWSI.jpg
Dede Sunandar Dapat Beberapa Pantangan dari Dokter Usai Didiagnosis Infeksi Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/481/2980409/dede-sunandar-alami-infeksi-paru-ini-penyebabnya-oFbmMWrCjf.jpg
Dede Sunandar Alami Infeksi Paru, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement