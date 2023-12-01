Kiki Fatmala Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Kanker Paru, Ini 7 Makanan Super yang Efektif Cegah Kanker

INDUSTRI hiburan Tanah Air baru saja kehilangan artis senior Kiki Fatmala. Pemeran si Manis Jembatan Ancol ini mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (1/12/2023) akibat mengalami komplikasi kanker paru yang diidapnya sejak beberapa tahun lalu.

Sekadar informasi, Kiki Fatmala sendiri sempat menjalani masa penyembuhan kanker paru pada 2021. Dia diketahui mengidap kanker paru stadium 4 usai menjalani general checkup di rumah sakit.

Berkaca dari kasus meninggalnya Kiki Fatmala, kanker menjadi salah satu penyakit mematikan di dunia. Seseorang disebut memiliki kanker ketika ada sel-sel abnormal tumbuh tak terkendali di dalam jaringan atau pada organ tubuh.

Namun ternyata penyakit mengerikan ini bisa dicegah lho dengan pola makan sehat. Penelitian menunjukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan berupa buah-buahan dan sayur-sayuran memiliki risiko lebih rendah terkena kanker.

Dilansir dari halaman resmi WebMD pada, Jumat (1/12/2023) ada sekiranya tujuh makanan super yang efektif untuk mencegah kanker. Apa saja itu? Berikut ulasannya.

1. Tomat

Likopen yang membuat tomat menjadi warna merah, melalui beberapa penelitian bahwa pola makan yang kaya akan likopen dapat menurunkan risiko kanker prostat.

Dalam tes laboratorium, likopen telah menghentikan pertumbuhan sel kanker termasuk pada kanker payurada, paru-paru, dan lapisan Rahim. Menurut American Institute for Cancer Research, likopen diduga menghentikan pertumbuhan tumor dan mengganggu pertumbuhan sel abnormal.

2. Brokoli

Brokoli merapakan makanan yang mengandung fitokimia dan menghasilkan enzim pelindung saat mengunyah sayuran tersebut. Enzim pelindung yang dihasilkan oleh brokoli adalah sulforaphane, para ilmuan sedang meneliti bagaimana sulforaphane dapat mengurangi risiko kanker.

Enzim sulforaphane telah diuji dalam penelitian tabung dan penelitian terhadap hewan, yang terbukti dapat membunuh sel tumor dan mengurangi ukuran tumor. Selain brokoli kamu juga dapat mengonsumsi makanan lainnya yang sejenis seperti kubis, kangkung dan kembang kol.

3. Bawang Putih

Makanan yang satu ini dapat menghentikan pembentukan zat penyebab kanker di dalam tubuh dan membunuh sel kanker. Hal ini sudah melalui penelitian seperti yang dilansir dari halaman resmi WebMD, bawang putih efektif dalam mengurangi risiko terkena kanker perut, usus besar, esophagus, pankreas, dan payudara.

Organisasi kesehatan dunia juga merekomendasikan kepada orang dewasa agar mengonsumsi sekitar satu siung bawang putih setiap hari untuk meningkatkan kesehatan.