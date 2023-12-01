10 Obat Herbal untuk Redakan Sakit Radang Tenggorokan, Mudah Ditemukan di Rumah

RADANG tenggorokan biasanya menyebabkan rasa gatal, sakit, atau iritasi. Penyakit itu akan bertambah buruk saat menelan dan mengonsumsi makanan. Selain obat resep dokter, Anda juga bisa menggunakan obat herbal sebagai alternatif lain untuk membantu mengatasi gejala radang tenggorokan lho.

Dilansir dari Healthline, Jumat (1/12/2023) Okezone telah merangkum 10 obat herbal yang bisa Anda coba di rumah untuk meredakan sakit radang tenggorokan. Berikut ulasannya.

1. Campuran air garam

Menurut American Osteopathic Association, berkumur dengan air garam setidaknya satu jam sekali. Larutan air asin ini dapat membantu menenangkan rasa sakit dan mengurangi bakteri yang ada di tenggorokan.

Cara menggunakan campuran air garam, buatlah larutan air asin dengan menambahkan setengah sendok teh garam ke dalam satu gelas air hangat.

2. Madu

Menurut penelitian literatur (2021), madu sangat efektif untuk menekan batuk yang terjadi pada anak-anak. Ada dua cara meminum madu sebagai obat herbal. Pertama, campurkan madu dengan teh, larutkan dan minum sampai habis. Kedua, ambil madu, minum langsung tanpa menambahkan campuran lain.

Madu sebagai obat herbal lebih efektif menghilangkan gejala sakit tenggorokan daripada antibiotik dan antihistamin diphenhydramine. Namun, anak-anak usia di bawah satu tahun disarankan tidak mengonsumsi madu.

3. Teh chamomile

The National Institutes of Health menyebutkan bahwa bubuk chamomile dapat membantu meredakan peradangan di mata, hidung, dan tenggorokan. Teh chamomile memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan astringen.

Obat herbal ini telah lama digunakan untuk pengobatan, termasuk mengobati sakit tenggorokan. Oleh karena itu, meminum teh chamomile memberikan manfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

4. Peppermint

Peppermint mengandung senyawa mentol dan memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri dan antivirus. Sebab itu, peppermint sebagai obat herbal dapat membantu menenangkan sakit tenggorokan dan batuk.

BACA JUGA: Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari saat Radang Tenggorokan

Gunakan daun teh peppermint kering dan air hangat, campuran keduanya selama beberapa menit. Setelah itu, saring dan minum sampai habis. Namun, selain teh peppermint, Anda juga bisa menggunakan semprotan minyak peppermint. Untuk membuatnya, campur beberapa tetes minyak peppermint dengan satu ons minyak nabati, seperti minyak zaitun, almond, dan minyak kelapa.