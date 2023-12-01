Mengenal Radang Tenggorokan, Penyakit yang Disebabkan Virus Faringitis

MENGENAL radang tenggorokan, penyakit yang membuat tenggorokan sulit untuk menelan atau mengonsumsi makanan. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa gatal, sakit, atau bahkan iritasi.

Merangkum dari Mayoclinic, secara umum, radang tenggorokan disebabkan oleh virus faringitis dan bakteri streptokokus. Sakit pada tenggorokan akibat virus akan sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi, jika akibat bakteri, maka memerlukan pengobatan antibiotik.

Gejala

Berikut ini beberapa gejala dari penyakit radang tenggorokan ini, meliputi:

1. Suara serak

2. Sulit menelan

3. Pembengkakan amandel

4. Rasa gatal pada tenggorokan

5. Nyeri saat berbicara

6. Rahang terasa nyeri

7. Terdapat bercak putih atau nanah pada amandel

Faktor Risiko

1. Infeksi sinus: Lendir dari hidung akibat sinus akan menyebabkan infeksi pada tenggorokan.

2. Alergi: Reaksi alergi timbul terhadap debu, jamur, atau bulu hewan peliharaan.

3. Usia: anak-anak dan remaja dengan rentang usia 3 tahun hingga 15 tahun mudah mengalami sakit tenggorokan karena infeksi bakteri.

4. Imunitas tubuh akan melemah: Penderita sakit tenggorokan akan rentan terhadap penyakit lainnya, seperti HIV, diabetes, stres, dan kelelahan.

5. Asap rokok: Perokok aktif dan pasif bisa memicu iritasi pada tenggorokan.

6. Paparan bahan kimia: Partikel udara dari asap pembakaran bahan kimia dapat mengakibatkan iritasi tenggorokan.