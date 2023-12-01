Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Menjenguk Pasien di Ruang ICU, Bisa Sebabkan Resistensi Antimikroba

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:49 WIB
Bahaya Menjenguk Pasien di Ruang ICU, Bisa Sebabkan Resistensi Antimikroba
Bahaya resistensi antimikroba saat jenguk pasien di ICU. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KETIKA anggota keluarga atau kerabat ada yang sakit, tentu ada rasa ingin menjenguk. Ketika pasien sedang berada di ruang ICU, sebaiknya keputusan itu perlu dipertimbangan. Sebab hal tersebut berisiko menyebabkan resistensi antimikroba (AMR).

Resistensi antimikroba (AMR) adalah suatu kondisi di mana mikroba penyebab infeksi pada tubuh pasien sulit untuk dilawan oleh obat antibiotik, antivirus atau antijamur. Akhirnya menyebabkan pasien sulit sembuh dan perlu dirawat lebih lama.

Untuk menghindari resistensi pada pasien, Dokter Spesialis Anestesi dan Konsultan Perawatan Intensif, dr Pratista Hendarjana, SpAn-KIC menyarankan untuk menghindari kunjungan dari keluarga, kerabat, atau tenaga kesehatan ke ruang ICU.

"Kalau keluarga harus hati-hati bisa jadi kita menularkan. Di Indonesia kuman ditularkan dari luar yang sudah berat, tapi bisa juga dari dalam tubuh pasien misalnya usus atau rongga mulut, tapi yang ganas biasanya dari luar," ujar dr Pratista dalam acara Memitigasi Risiko AMR di ICU melalui Komunikasi yang Optimal antara Nakes dan Keluarga Pasien: Tepat Waktu, Tepat Pasien, Tepat Guna, yang diselenggarakan oleh Pfizer Indonesia, baru-baru ini.

AMR

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement