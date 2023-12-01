Bahaya Menjenguk Pasien di Ruang ICU, Bisa Sebabkan Resistensi Antimikroba

KETIKA anggota keluarga atau kerabat ada yang sakit, tentu ada rasa ingin menjenguk. Ketika pasien sedang berada di ruang ICU, sebaiknya keputusan itu perlu dipertimbangan. Sebab hal tersebut berisiko menyebabkan resistensi antimikroba (AMR).

Resistensi antimikroba (AMR) adalah suatu kondisi di mana mikroba penyebab infeksi pada tubuh pasien sulit untuk dilawan oleh obat antibiotik, antivirus atau antijamur. Akhirnya menyebabkan pasien sulit sembuh dan perlu dirawat lebih lama.

Untuk menghindari resistensi pada pasien, Dokter Spesialis Anestesi dan Konsultan Perawatan Intensif, dr Pratista Hendarjana, SpAn-KIC menyarankan untuk menghindari kunjungan dari keluarga, kerabat, atau tenaga kesehatan ke ruang ICU.

"Kalau keluarga harus hati-hati bisa jadi kita menularkan. Di Indonesia kuman ditularkan dari luar yang sudah berat, tapi bisa juga dari dalam tubuh pasien misalnya usus atau rongga mulut, tapi yang ganas biasanya dari luar," ujar dr Pratista dalam acara Memitigasi Risiko AMR di ICU melalui Komunikasi yang Optimal antara Nakes dan Keluarga Pasien: Tepat Waktu, Tepat Pasien, Tepat Guna, yang diselenggarakan oleh Pfizer Indonesia, baru-baru ini.