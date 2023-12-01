Tips Dokter Jiwa Mengatasi Overthinking, Baca Yuk

DOKTER Spesialis Kedokteran Jiwa dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Dr dr Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.KJ(K), MPd.Ked mengatakan, orang-orang bisa mencegah overthinking atau memikirkan sesuatu berlebihan dengan tidak fokus pada masalah, namun fokuslah mencari solusi.

"Jangan fokus di masalah tetapi lihat apa sih masalahnya, apa solusinya. Tapi jangan mencoba mengubah sesuatu yang tidak bisa kita ubah," tutur dia di Jakarta.

dr Natalia mencontohkan, mereka yang sudah secara genetik cenderung memiliki kadar kolesterol darah tinggi seperti orang dengan kelainan genetik hiperkolesterolemia familial, pertama-tama harus menerima kondisinya dulu.

Kemudian, berpikir cara agar kolesterol ini tidak menyebabkannya terkena masalah kesehatan semisal penyakit jantung koroner (PJK).

"Itu cara efektif untuk mengubah enggak jadi overthinking terhadap satu pikiran tertentu," kata dr Natalia.

dr Natalia menjelaskan, overthinking biasanya terjadi saat ada kecemasan atau pikiran berulang. Dia menyarankan orang yang berada dalam kondisi tersebut mendefinisikan apa yang sebenarnya dia pikirkan sesuatu yang nyata atau bukan.

Kalaupun itu nyata, pikirkan apakah bisa diubah atau tidak dan kalau tidak bisa diubah apa yang bisa dilakukan.

dr Natalia lalu memberikan kiat bagi mereka yang mengalami menopause agar mampu mengelola stres.

Dia menyarankan para wanita pertama-tama perlu menyadari bahwa menopause adalah fase yang dialami oleh hampir setiap perempuan, sehingga dalam menjalani fase ini, dia tidak sendiri.