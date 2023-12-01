Apakah Ada Buah yang Tidak Dianjurkan untuk Pasien Tuberkulosis? Ini Kata Pakar





TUBERKULOSIS atau TB merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis.

Gejala tuberkulosis biasanya meliputi penurunan berat badan, kelemahan dan sesak napas. Untuk itu pasien TB disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi untuk memenuhi vitamin di dalam tubuh.

Membahas soal asupan vitamin, pasien TB dianjurkan rutin mengonsumsi tambahan vitamin, sayur, dan juga buah. Buah sendiri banyak pilihannya yang bisa dipilih sesuai keinginan.

Namun terkadang pasien TB merasa takut untuk konsumsi buah. Sebenarnya ada nggak sih buah yang dianjurkan untuk pasien TB?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan, tidak ada buah yang dianjurkan atau yang tidak untuk semua pasien TB.

"Artinya semua buah itu baik karena kandungan vitaminnya. Jadi silahkan konsumsi buah ataupun sayur. Tidak ada buah khusus yang dianjurkan untuk pasien TB," ujar dr Erlina seperti dikutip dari Twitter atau X @erlinaburhan.