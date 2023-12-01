Kiki Fatmala Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Kanker Paru, Kenali Beragam Jenisnya

Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun. (Foto: Instagram @qq_fatmala)

ARTIS senior Tanah Air, Kiki Fatmala meninggal dunia pada Jumat (1/12/2023). Pemain sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini diketahui mengidap kanker paru stadium akhir dan sudah mengalami komplikasi.

Kiki Fatmala sendiri sempat menjalani masa penyembuhan kanker paru pada 2021. Dia diketahui mengidap kanker paru stadium 4 usai menjalani general checkup di rumah sakit.

Dilansir Mayo Clinic, Jumat (1/12/2023), kanker paru merupakan penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia.

Orang yang merokok memiliki risiko paling besar terkena kanker paru, meski demikian kanker paru juga bisa terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Risiko kanker paru-paru meningkat seiring dengan lamanya waktu dan jumlah rokok yang Anda hisap.

Saat Anda menghirup asap rokok yang kaya akan zat penyebab kanker (karsinogen), perubahan pada jaringan paru-paru pun terjadi.

Pada awalnya tubuh Anda mungkin dapat memperbaiki kerusakan ini. Namun seiring dengan paparan yang berulang-ulang, sel-sel normal yang melapisi paru-paru Anda semakin rusak. Kerusakan ini pun menyebabkan sel-sel bertindak tidak normal dan akhirnya kanker dapat berkembang

Jenis Kanker Paru

Dokter membagi kanker paru menjadi dua jenis utama berdasarkan penampakan sel kanker paru-paru di bawah mikroskop. Dua jenis kanker paru-paru tersebut yakni:

1. Kanker paru-paru sel kecil

Kanker paru-paru sel kecil terjadi hampir secara eksklusif pada perokok berat dan lebih jarang terjadi dibandingkan kanker paru-paru non-sel kecil.

2. Kanker paru-paru non-sel kecil

Kanker paru-paru non-sel kecil adalah istilah umum untuk beberapa jenis kanker paru-paru. Kanker paru-paru non-sel kecil termasuk karsinoma sel skuamosa, adenokarsinoma, dan karsinoma sel besar.