HOME WOMEN HEALTH

Kiki Fatmala Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Kanker Paru, Yuk Kenali Gejalanya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:50 WIB
Kiki Fatmala Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Kanker Paru, Yuk Kenali Gejalanya
Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun. (Foto: Instagram @qq_fatmala)
ARTIS senior Kiki Fatmala meninggal dunia di usia ke 56 tahun pada Jumat (1/12/2023). Kepergian sang artis diumumkan langsung melakui akun Instagram pribadinya.

Sebagai informasi, sebelum meninggal dunia Kiki Fatmala sempat mengidap kanker paru stadium 4 sejak 19 November 2021. Sejak ia divonis kanker paru, dia mengaku semakin dekat Tuhan dan mendapatkan mukjizat yang besar dari Tuhan.

Setelah menjalani berbagai perawatan, Kiki Fatmala berhasil, sembuh melawan kanker paru-paru pada 2022.

Lantas seberapa bahayakah penyakit kanker paru bagi manusia?

Seperti diketahui, prevalensi kanker paru-paru menempatkan perempuan di urutan kelima. Hal ini lantaran perempuan lebih sering menjadi perokok pasif jika dibandingkan dengan laki-laki.

Kiki Fatmala

Selain itu, faktor penyebab lainnya yaitu adanya riwayat penyakit keturunan dalam keluarga, sehingga menyebabkan angka kematian kanker paru-paru juga terus meningkat. Dokter Sita mengungkap, faktor lainnya penyebab kanker paru-paru ialah adanya pajanan.

Lebih lanjut, diketahui pula bahwa lebih dari 70 persen pasien kanker paru di Indonesia merupakan usia produktif, 59 tahun atau bahkan lebih muda. Tingginya kanker paru di Indonesia menandakan pentingnya edukasi terhadap masyarakat terkait penyakit ini. Salah satu hal yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat yakni gejala-gejala kanker paru.

Menurut Prof. dr. Elisna Syahrudin, PhD. SpP(K), Guru Besar Departemen Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUI dan Ketua Kanker Paru Yayasan Kanker Indonesia mengatakan gejala kanker paru mirip dengan penyakit gangguan pernapasan lainnya.

