16 Tempat Rayakan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Nikmati Semarak Pesta Kembang Api

Pesta kembang api malam tahun baru 2018 di Bundaran HI, Jakarta (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

MENGULAS 16 rekomendasi tempat rayakan tahun baru 2024 di Jakarta. Sebagai Ibu Kota Indonesia yang penuh dengan gemerlap, Jakarta memiliki banyak tempat menarik untuk merayakan pergantian tahun.

Setiap malam tahun baru, Jakarta akan dipenuhi banyak orang untuk menikmati pergantian tahun dengan pesta kembang api atau berbagai kegiatan seru. Biasanya orang-orang terkonsentrasi di beberapa tempat strategis seperti Bundaran HI, Monas, Ancol, TMII, dan lainnya.

Ada berbagai tempat di Jakarta yang bisa dijadikan sebagai lokasi merayakan tahun baru.

Berikut 16 rekomendasi tempat rayakan tahun baru 2024 di Jakarta menghimpun berbagai sumber.

Pantai Indah Kapuk (PIK)

Berikutnya adalah Pantai Indah Kapuk (PIK) yang ramai dipenuhi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan malam tahun baru. Dengan suasana pantai yang segar, restoran dan kafe yang menarik, serta pesta kembang api yang indah, PIK akan memberikan pengalaman tahun baru tak terlupakan.

Monas

Monumen Nasional (Monas) merupakan salah satu destinasi wisata ikonik di Jakarta. Pada tahun baru, Monas sering digunakan sebagai lokasi untuk mengadakan berbagai acara termasuk perayaan Tahun Baru. Pengunjung dapat menyaksikan pesta kembang api dan konser musik yang meriah.

Pesta kembang api malam tahun baru di Monas (ANTARA/Wahyu Putro)

Pullman Hotel Central Park

Pada perayaan tahun baru 2023, Pullman Hotel Central Park mengadakan konser musik indoor bertajuk Playful Eve 2023. Acara ini mengundang berbagai musisi untuk meramaikan pergantian tahun. Tahun ini Pullman Hotel Central Park tentunya akan mengadakan acara tidak kalah meriah.

Ancol

Tempat yang cocok untuk merayakan tahun baru bersama keluarga selanjutnya yaitu Ancol. Dengan suasana pantai yang menenangkan dan berbagai atraksi yang tersedia, Ancol akan membuat malam tahun baru keluarga menjadi meriah dan tak terlupakan.

JPO Pinisi Karet

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pinisi di Karet, Sudirman, juga merupakan tempat yang menarik untuk merayakan Tahun Baru di Jakarta. Desainnya yang unik menyerupai kapal pinisi menjadikannya tempat yang instagramable. Pada malam hari, JPO Pinisi terlihat sangat estetis dan cocok untuk mengabadikan momen tahun baru.

TMII

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Masyarakat Indonesia dapat menikmati meriahnya pesta kembang api di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Selain menikmati indahnya kembang api, pengunjung juga dapat menjelajah berbagai budaya Indonesia yang tercetak dalam miniatur.

Gelora Bung Karno

Gelora Bung Karno (GBK) merupakan kompleks olahraga populer di Jakarta. Pada malam pergantian tahun, GBK menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Masyarakat dapat menikmati konser musik dan suasana meriah tahun baru 2024.

SKYE Puncak Menara BCA

Indahnya kembang api dari berbagai penjuru wilayah dapat disaksikan di rooftop SKYE puncak menara BCA. Pengunjung dapat bersantai dan menikmati hidangan lezat sampai menyaksikan meriahnya malam tahun baru di Jakarta.

Kota Tua Jakarta

Tidak afdol rasanya jika tidak mengunjungi Kota Tua Jakarta pada malam tahun baru 2024. Banyak pengunjung bersantai sambil melihat Museum Fatahillah sambil menantikan tahun berganti.

Central Park

Central Park

Euforia malam pergantian tahun semakin terasa di Central Park. Dengan lokasi yang strategis masyarakat dapat mengakses pusat perbelanjaan ini menggunakan berbagai sarana transportasi. Biasanya pihak Central Park akan menampilkan berbagai grafik unik melalui LED Facade raksasa.

Cloud Lounge, The Plaza Tower

Pemandangan rooftop The Plaza Tower tidak kalah menarik. Pemandangan malam tahun baru dengan kembang api meriah dapat disaksikan dari atas sini. Buatlah malam tahun baru semakin hangat dengan makan malam romantis bersama pujaan hati.