HOME WOMEN TRAVEL

5 Kota Terbaik di Dunia untuk Menikmati Pesta Perayaan Tahun Baru 2024

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:00 WIB
5 Kota Terbaik di Dunia untuk Menikmati Pesta Perayaan Tahun Baru 2024
Pesta kembang api malam tahun baru di Kota Roma, Italia. (Foto: wantedinrome.com)
MERAYAKAN tahun baru Masehi telah jadi tradisi banyak masyarakat di seluruh dunia. Menariknya setiap negara mempunyai tradisi perayaannya sendiri.

Jika Anda bepergian dengan pesawat terbang, menuju kota-kota baru yang menarik sebagai cara Anda merayakan tahun baru 2024, berikut ini merupakan destinasi yang tepat untuk dikunjungi menurut Lonely Planet.

Baik itu pesta di pantai, kembang api di Colosseum, berlayar di sekitar Pelabuhan Sydney, hingga malam di Disney, bisa jadi pilihan yang beragam dan menyenangkan bagi para traveller.

Berikut 5 kota terbaik untuk merayakan tahun baru 2024 dilansir dari dari Lonely Planet :

Rio de Janeiro, Brasil

Dengan cuaca yang hangat dan cerah, pemandangan yang indah, dan irama samba yang menggoda, Malam Tahun Baru di Rio de Janeiro terasa kian meriah.

Perayaan di sini (hampir) setara dengan Karnaval kota yang terkenal, dan perayaan terbesar – salah satu yang terbaik di dunia – diadakan di Pantai Copacabana, di mana diperkirakan dua juta orang berkumpul setiap tahunnya untuk menikmati musik, berenang, sepak bola, barbekyu, dan pesta.

Pesta kembang api di Rio de Janeiro

Roma, Italia

Merayakan tahun baru di Roma adalah tentang pertunjukan kembang api yang mewah dengan latar belakang beberapa bangunan paling spektakuler dan bersejarah di dunia.

Kunjungi Circus Maximus untuk menyaksikan La Festa di Roma, acara hiburan, aktivitas, dan acara gratis sepanjang hari untuk segala usia. Sekitar pukul 22.00, pertaruhkan klaim Anda untuk mendapatkan tempat menonton terbaik saat Anda merayakan tahun baru sambil menyaksikan Colosseum berkilauan di bawah langit kembang api warna-warni yang meledak.

Apabila Anda ingin merayakan malam tahun baru yang lebih sederhana, bergabunglah dengan penduduk setempat di Trastevere untuk menikmati makan malam dengan suasana perayaan yang tradisional.

New York

Kota New York, AS

Dengan Ball Drop yang terkenal dan berkilauan, Times Square menawarkan salah satu pertemuan Malam Tahun Baru paling ikonik di dunia.

Kerumunan mulai mengantri dalam cuaca dingin biasanya pada siang hari pada tanggal 31 Desember sambil menunggu pertunjukan live dan membawakan lagu “New York, New York” di tengah malam.

Tak hanya itu, pelayaran sungai seperti Pesta Kapal Pesiar Kembang Api Gatsby, selalu memberikan suasana meriah. Belum lagi pemandangan kembang api yang menyala di cakrawala Midtown.

Halaman:
1 2
      
