Ada Penerbangan Langsung dari Indonesia, Ini 5 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi di Makau

MAKAU terkenal sebagai pusat perjudian terbesar dunia. Banyak pelancong dari berbagai negara bertandang ke Makau untuk menikmati gemerlap hiburan malam dan judi. Selain itu, Makau juga punya sederet destinasi wisata menarik lain.

Kabar gembira buat warga Indonesia yang ingin ke Makau karena sudah ada penerbangan langsung Jakarta-Makau pulang pergi yang resmi beroperasi sejak Selasa 28 November 2023. Penerbangan ini dilayani maskapai Air Macau.

"Dengan adanya rute penerbangan langsung ini diharapkan wisatawan Indonesia bisa menikmati perjalanan yang nyaman ke Makau," ujar Deputy Director of macao Government Tourism Office, Cheng Wai Tong.

Cheng Wai Tong menambahkan dengan penerbangan langsung ini, wisatawan Indonesia tidak perlu lagi repot transit di Hong Kong. Dan tentunya bisa lebih menghemat biaya dan waktu.

"Penerbangan langsung Jakarta-MakauPP ini beroperasi tiga kali dalam sepekan, yakni pada Selasa, Kamis, dan Minggu," sambung Cheng.

Lantas apa saja sih destinasi wisata menarik di Makau? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Jumat (1/12/2023).

Menara Makau

1. Menara Makau

Destinasi wisata pertama yang wajib Anda kunjungi saat ke Makau adalah Menara Makau. Menara ini merupakan ikon dari kota Makau. Menara yang dibuka pada 19 Desember 2011 itu, memiliki tinggi 338 meter.

Para wisatawan bisa naik ke atas puncak menara sambil melihat panorama kota Makau yang sangat indah. Disarankan datang ke tempat ini saat sore menjelang malam. Karena Anda akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu ibukota yang memukau.

2. The Ruins of St. Paul

Selain Menara Makau, The Ruins of St. Paul juga merupakan landmark kota Makau yang cukup terkenal. Bangunan ini memiliki pintu gerbang besar yang sangat megah.

Sebelumnya bangunan ini merupakan Gereja Mater Dei yang dibangun pada 1602. Namun, hancur karena kebakaran pada 1835. Sisa bangunan hancur ini justru jadi daya tarik wisatawan. Setiap harinya, tempat ini tak pernah sepi pengunjung.

Kuil A-Ma (Leindia)

3. Kuil A-Ma

Ada pula kuil Buddha bernama Kuil A-Ma yang tak boleh dilewatkan ketika dayang ke Makau. Kuil ini dulunya didedikasikan untuk dewi Matsu tahun 1488. Berlokasi di Semenanjung Makau, kuil ini menjadi inspirasi untuk penggantian nama kota oleh Portugis beberapa dekade kemudian. Tempat wisata di Macau ini merupakan kuil Buddha.

Kuil ini terdiri dari enam bagian bangunan yang terdiri dari Paviliun Gerbang, Aula Doa, Lengkungan Peringatan, Aula Kebajikan, Zhengjiao Chanlin, dan Aula Guanyin. Bentuk bangunan yang indah cocok untuk Anda yang suka mengabadikan momen.