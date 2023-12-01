Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Wisata Alam Keren di Aceh, Pesonanya Memikat bak Kepingan Surga

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:14 WIB
5 Wisata Alam Keren di Aceh, Pesonanya Memikat bak Kepingan Surga
Objek wisata Danau Laut Tawar di Aceh (Foto: Instagram/@saidfirman)
A
A
A

ACEH ialah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pesona alam luar biasa berupa pantai, air terjun, danau, dan sebagainya.

Keindahan alam yang ditawarkan ini juga dilengkapi dengan kondisi bawah laut yang begitu memesona, di mana Anda akan melihat terumbu karang dan ikan-ikan yang menarik.

Berjuluk Serambi Makkah, Aceh juga terkenal dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dan memiliki sejarah, kebudayaan serta tradisi lainnya.

Tak heran, jika Aceh menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berikut Okezone rangkumkan lima destinasi alam keren di Aceh, yang bisa dikunjungi saat liburan tiba;

1. Danau Laut Tawar

Terletak di Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, danau ini memiliki ketinggian sekitar 1.200 mdpl, dengan luasnya sebesar 5.472 hektare.

Danau Laut Tawar

(Foto: Instagram/@saidfirman)

Dengan membayar tiket masuk seharga Rp5.000, Anda sudah dapat menelusuri tiap sudut kawasan ini, sambil menikmati pesona alamnya.

Tersedia juga berbagai fasilitas lainnya, berupa perahu karet, speedboat, restoran, penginapan, dan hal menarik lainnya.

2. Pucok Krueng

Danau ini memiliki keindahan alam yang sejuk dan asri, dan dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi.

Nama danau ini, Pucok yang berarti ujung, dan Krueng berarti sungai, yang terletak di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Air Terjun Blang Kolam

(Foto: Instagram/@jhony_jee)

Keelokan danau ini menawarkan pemandangan air abadi yang memukau, di mana pengunjung dapat berenang sambil menjelajahi gua-gua di sekitarnya.

3. Air Terjun Blang Kolam

Terletak di Desa Sidomulyo, Aceh Utara, air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 75 meter, dengan keindahan alamnya yang asri, dan dikelilingi oleh beragam pohon, tebing-tebing tinggi, dan bebatuan alami.

Selain itu, air terjun ini juga memiliki aliran air yang cukup deras dan jernih, jadi cocok bagi Anda yang ingin berenang maupun sekedar berkemah di sekitar kawasan ini. Tiket masuknya juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000.

Halaman:
1 2
      
