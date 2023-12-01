Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Destinasi Wisata Wajib Anda Jajal, Cocok bagi Jiwa Petualang!

Delvinus Sundiarta , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:16 WIB
5 Destinasi Wisata Wajib Anda Jajal, Cocok bagi Jiwa Petualang!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
INDONESIA ialah surga bagi para petualang yang mencari pengalaman tak terlupakan. Tidak ada habisnya, pesona alamnya selalu memberi kejutan yang sungguh indah dan sayang untuk dilewatkan.

Dari puncak-puncak gunung yang menantang hingga dasar laut yang kaya akan kehidupan, negeri ini menawarkan berbagai macam destinasi petualangan seru. Berikut adalah lima destinasi wisata petualangan seru di Indonesia:

1. Gunung Rinjani, Lombok

Pecinta hiking dan trekking wajib banget mencoba tantangan Gunung Rinjani di Pulau Lombok.

Gunung ini menawarkan pemandangan alam yang spektakuler, dan pendakian ke puncaknya adalah pengalaman yang luar biasa seru.

Selama pendakian, Anda akan melalui hutan tropis, danau Segara Anak di puncak, serta dapat menikmati matahari terbit yang indah.

Infografis Destinasi Wisata Terbaik 2024

2. Rafting di Sungai Ayung, Bali

Sungai Ayung di Bali adalah tempat yang populer untuk rafting. Airnya yang deras dan jeram-jeramnya yang menantang membuat pengalaman rafting di sini sangat menghibur. Selain itu, Anda akan melalui pemandangan sawah terasering yang indah dan hutan hujan tropis yang sejuk.

3. Merapi Lava Tour, Yogyakarta

Gunung Merapi di Yogyakarta menawarkan pengalaman unik dengan lava tour. Wisata ini membawa Anda menjelajahi bekas aliran lava gunung berapi, mengamati kerusakan yang diakibatkan oleh letusan dan melihat keindahan alam sekitarnya. Pengalaman ini cocok bagi Anda yang mencari keseruan petualangan vulkanik.

4. Diving di Raja Ampat, Papua Barat

Raja Ampat adalah surga bagi penyelam. Terkenal dengan keanekaragaman hayati bawah lautnya yang luar biasa, Raja Ampat menawarkan pengalaman menyelam yang menawan dan tak tertandingi.

Terumbu karang yang indah, ikan-ikan warna-warni, dan keindahan alam kehidupan bawah laut membuatnya menjadi destinasi yang sangat istimewa.

Halaman: 1 2
1 2
      
