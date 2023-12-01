4 Fakta Desa Sei Sekonyer, Kampung Unik di Kalimantan Tengah bak Menyusuri Sungai Amazon

Desa Sei Sekonyer di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Foto: Jadesta Kemenparekraf)

SEBUAH kampung unik di Kalimantan Tengah, bernama Desa Sei Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat menawarkan ketenangan alam hutan Tanjung Puting.

Tempat wisata ini sangat cocok bagi Anda yang ingin berlibur dan melenyapkan penat dari hiruk pikuk perkotaan.

Melansir laman Jadesta Kemenparekraf, awalnya desa ini berlokasikan di Tanjung Harapan, yang saat ini masuk dalam areal Taman Nasional Tanjung Puting dan menjadi Camp Feeding Tanjung Harapan.

Namun, setelah ditetapkannya Tanjung Puting sebagai Taman Nasional oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI, maka penduduk Tanjung Harapan direlokasi ke seberang areal Taman Nasional pada tahun 1971 hingga saat ini penduduk desa itu menetap di wilayah desa yang bernama Desa Sungai Sekonyer.

Luas wilayah desa ini sekitar 109.967 hektare (ha), berbatasan langsung di sebelah selatan dengan Taman Nasional Tanjung Puting, sebelah utara Desa Bedaun, sebelah timur dengan Kabupaten Seruyan dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kumai Hilir. Berikut 4 fakta tentang Desa Sei Sekonyer;

(Foto: ANTARA/Pandu Dewantara)

1. Perahu jadi moda transportasi

Berbeda dengan desa-desa pada umumnya di Indonesia, yang biasa mengakses desanya dengan kendaraan berupa motor atau mobil, Desa Sekonyer memanfaatkan perahu sebagai moda transportasinya.

Warga di desa ini populer dengan perahu atau kelotok wisata, di mana hal tersebut menjadi daya tarik utama pariwisata dari Desa Sekonyer.

2. Wisata susur sungai

Wisatawan dapat menyusuri keindahan alam hutan Desa Sekonyer sambil melihat satwa liar seperti Bekantan. Belum usai sampai di situ, Anda juga akan disajikan kuliner dan santapan khas daerah yang dapat dinikmati di atas kelotok wisata.