WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Curug Ngebul, Hidden Gem di Cianjur yang Bikin Susah Move On

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:42 WIB
Intip Pesona Curug Ngebul, <i>Hidden Gem</i> di Cianjur yang Bikin Susah <i>Move On</i>
Curug Ngebul, Cianjur, Jawa Barat (Foto: Instagram/@rizki_syafari)
KEINDAHAN alam Indonesia memang tidak pernah gagal memuaskan wisawatan. Siapapun akan dibuat takjub oleh daya tarik negeri khatulistiwa. Di setiap daerah Nusantara selalu ada cerita menarik di balik keindahan alamnya.

Salah satunya adalah Curug Ngebul di Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. Keadaan alam di sekitar air terjun ini masih sangat eksotis.

Jika berdiri di dekat air terjun, Anda akan merasakan kesejukan dari airnya yang berjatuhan. Tebing di belakang air terjun memberikan nilai lebih dari Curug Ngebul.

Letak curug cukup jauh dari pemukiman warga. Selain itu medan menuju ke Curug Ngebul terbilang sulit apalagi jika di musim penghujan. Jalanan menjadi berlumpur dan becek.

Curug Ngebul

(Foto: Instagram/@megan.mgnn)

Namun, pemandangan hijau bak hutan hujan tropis, di sepanjang perjalanan akan menghilangkan rasa lelah tersebut dan memberikan kesan istimewa yang tak terlupakan selama perjalanan.

Sebelum tiba di Curug Ngebul, pengunjung harus melakukan trekking kurang lebih selama 10 menit dari tempat parkir.

Anda tak perlu khawatir akan tersesat, karena sudah ada penanda jalan mengarahkan ke Curug Ngebul.

Telusuri berita women lainnya
