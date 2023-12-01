4 Destinasi Luar Negeri Bersuhu Hangat Cocok Dikunjungi saat Musim Dingin 2023

MESKI Indonesia tidak mengalami musim dingin, dalam perayaan natal hingga malam tahun baru, beberapa orang memilih untuk pergi ke luar negeri memanfaatkan libur panjang tersebut.

Desember merupakan bulan turunnya salju di beberapa negara Eropa. Jika Anda tak begitu tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat bersalju itu, beberapa tempat hangat ini mungkin bisa jadi pilihan pertimbangan Anda.

1. Maldives

Sebuah negara kepulauan di Samudera Hindia, Maladewa terdiri dari lebih dari seribu pulau karang yang disusun menjadi 26 atol berbeda.

(Foto: Instagram/@alexandratravellover)

Rangkaian pulau ini membentang melintasi garis khatulistiwa, dan pada bulan Desember, iklim tropisnya sedikit dipengaruhi oleh berkurangnya hujan dan kelembapan, yang artinya pada bulan Desember bulan tersebut mengalami hari-hari yang kering dan sejuk serta matahari terbenam dengan angin kencang.

Maladewa terkenal dengan resor bungalo di atas laut dengan pemandangan laut berwarna indah yang dapat dinikmati langsung dari kamar-kamar tamu yang ada.

2. Kepulauan Canary

Destinasi Eropa terhangat di bulan Desember, yang cocok untuk Anda sambangi adalah Kepulauan Canary.

Dibangun sebagai destinasi wisata tujuan musim dingi, masyarakat menawarkan berbagai kemudahan untuk wisatawan yang ingin menginap lebih lama mulai dari hotel, tempat makan, dan perbelanjaan semuanya berlimpah.

(Foto: Instagram/@hellocanaryislands)

Di antara pulau-pulau tersebut, yang paling hangat selama bulan Desember biasanya adalah Gran Canaria, yang terkenal dengan pantainya yang luas dan sibuk serta kehidupan malamnya yang semarak.

3. Mombasa, Kenya

Mombasa merupakan kota terpadat kedua di Kenya setelah ibu kotanya Nairobi. Mombasa adalah rumah bagi kota tua yang ramai, tradisi kuliner yang lezat, dan terletak berdekatan dengan beberapa pantai paling spektakuler di seluruh Afrika.

Mombasa memiliki iklim tropis, jadi meskipun hujan biasanya sering turun, Desember adalah salah satu bulan terkering sepanjang tahun di Mombasa.