Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Destinasi Luar Negeri Bersuhu Hangat Cocok Dikunjungi saat Musim Dingin 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:01 WIB
4 Destinasi Luar Negeri Bersuhu Hangat Cocok Dikunjungi saat Musim Dingin 2023
Maldives, salah satu destinasi alternatif di musim dingin 2023 (Foto: Instagram/@voyagefox_)
A
A
A

MESKI Indonesia tidak mengalami musim dingin, dalam perayaan natal hingga malam tahun baru, beberapa orang memilih untuk pergi ke luar negeri memanfaatkan libur panjang tersebut.

Desember merupakan bulan turunnya salju di beberapa negara Eropa. Jika Anda tak begitu tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat bersalju itu, beberapa tempat hangat ini mungkin bisa jadi pilihan pertimbangan Anda.

1. Maldives

Sebuah negara kepulauan di Samudera Hindia, Maladewa terdiri dari lebih dari seribu pulau karang yang disusun menjadi 26 atol berbeda.

Maldives

(Foto: Instagram/@alexandratravellover)

Rangkaian pulau ini membentang melintasi garis khatulistiwa, dan pada bulan Desember, iklim tropisnya sedikit dipengaruhi oleh berkurangnya hujan dan kelembapan, yang artinya pada bulan Desember bulan tersebut mengalami hari-hari yang kering dan sejuk serta matahari terbenam dengan angin kencang.

Maladewa terkenal dengan resor bungalo di atas laut dengan pemandangan laut berwarna indah yang dapat dinikmati langsung dari kamar-kamar tamu yang ada.

2. Kepulauan Canary

Destinasi Eropa terhangat di bulan Desember, yang cocok untuk Anda sambangi adalah Kepulauan Canary.

Dibangun sebagai destinasi wisata tujuan musim dingi, masyarakat menawarkan berbagai kemudahan untuk wisatawan yang ingin menginap lebih lama mulai dari hotel, tempat makan, dan perbelanjaan semuanya berlimpah.

Kepulauan Canary

(Foto: Instagram/@hellocanaryislands)

Di antara pulau-pulau tersebut, yang paling hangat selama bulan Desember biasanya adalah Gran Canaria, yang terkenal dengan pantainya yang luas dan sibuk serta kehidupan malamnya yang semarak.

3. Mombasa, Kenya

Mombasa merupakan kota terpadat kedua di Kenya setelah ibu kotanya Nairobi. Mombasa adalah rumah bagi kota tua yang ramai, tradisi kuliner yang lezat, dan terletak berdekatan dengan beberapa pantai paling spektakuler di seluruh Afrika.

Mombasa memiliki iklim tropis, jadi meskipun hujan biasanya sering turun, Desember adalah salah satu bulan terkering sepanjang tahun di Mombasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement