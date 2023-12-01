Intip Keindahan Danau Beratan Bali, Tempat Ideal Segarkan Pikiran di Akhir Pekan

DANAU Beratan, Bedugul ialah salah satu wisata alam terkenal di Bali yang menyajikan pemandangan alam spektakuler. Kaldera besar dengan Pura Ulun Danu ini jadi view paling ikonik khas Pulau Dewata.

Danau Beratan salah satu spot favorit wisatawan bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga mancanegara.

Lokasi ini juga sering jadi sasaran pemotretan dan dokumentasi video karena pemanda

Danau Beratan yang dikelilingi perbukitan hijau ini berlokasi di kawasan Bedugul, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Letaknya di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) membuat suasana di sekitar danau ini berhawa sejuk dan sering berkabut yang menambah pemandangannya lebih eksotis.

Ada enam tempat yang disucikan di Danau Beratan di antaranya Pura Penataran Agung, Pura Dalem Prajapati, Dalem purwa, Lingga Petak, Taman Beji dan sebuah Stupa Budha.