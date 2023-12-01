5 Kebiasaan Unik Orang-Orang di Dunia Agar Bisa Tidur Cepat Malam Hari

PERNAHKAN Anda merasakan kesulitan untuk tidur, meskipun kelelahan? Atau mungkin ketika mencoba untuk tidur, tetapi merasa gelisah secara terus menerus.

Anda tentu akan mencari solusi agar dapat tidur di malam hari. Beberapa budaya unik sebelum tidur berikut, sering dilakukan di negara- negara ini agar dapat tertidur lebih cepat, sebagaimana dikutip dari Healthline.

1. Merendam Kaki

Merendam kaki salah satu cara untuk rileks dan melepas lelah. Yang Anda butuhkan hanyalah baskom plastik kecil. Anda dapat menambahkan air panas dengan berbagai bahan yang menenangkan, seperti Garam Epsom, minyak esensial yang aman untuk kulit, seperti lavender dan mawar, kulit buah, dan herbal seperti mugwort.

Dalam pengobatan tradisional China, merendam kaki dengan air hangat dan menggunakan bahan-bahan di atas dipercaya dapat membantu mengurangi jumlah energi vital di dalam pikiran. Suhu hangat akan membantu membuat Anda lebih rileks.