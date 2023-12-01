5 Aktivitas Seru yang Bisa Dinikmati saat Liburan Akhir Tahun di Bali

TIDAK terasa, sudah mendekati akhir tahun 2023. Pasti Anda sangat bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga saat tahun baru tiba. Jika Anda merencanakan liburan akhir tahun yang tak terlupakan, Bali adalah destinasi yang sempurna.

Setelah bekerja keras selama beberapa bulan, libur akhir tahun harus dimanfaatkan secara optimal. Saatnya mencari hiburan, mengeksplorasi tempat baru, dan memanjakan diri, agar tubuh dan mental kembali segar di tahun yang baru.

Nah, tak perlu khawatir libur akhir tahun ini akan membosankan, karena ada sederet aktivitas seru yang bisa Anda lakukan. Okezone akan membahas 5 aktivitas seru yang dapat mengisi liburan akhir tahun Anda di Pulau Dewata :

1. Mengunjungi Garuda Wisnu Kencana

Destinasi ikonik yang membanggakan dengan memiliki salah satu patung tertinggi di dunia, akan memberikan pengalaman luar biasa yang tak terlupakan. Patung megah ini tidak hanya menjadi keajaiban arsitektur, tetapi juga simbol budaya dan keindahan seni yang memukau.

Tempat ini menawarkan pemandangan spektakuler dan menyeluruh, menjadikannya destinasi wajib bagi mereka yang mencari petualangan spiritual dan estetika yang luar biasa.

Tari kecak

2. Nonton Tari Kecak Uluwatu

Menyaksikan pertunjukan tari kecak di Uluwatu adalah lebih dari sekadar pengalaman seni yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan keindahan matahari terbenam yang memukau.

Saat Anda duduk di tengah gemuruh tari tradisional, Anda akan terpesona oleh keindahan alam di sekitarnya. Suasana ini menciptakan harmoni antara seni budaya dan panorama alam.

3. Main Watersport

Bermain berbagai wahana watersport di Tanjung Benoa adalah pengalaman yang seru. Bagi para pemula, tak perlu khawatir karena setiap wahana disertai dengan pendamping untuk memberikan rasa aman dan bimbingan yang dibutuhkan.

Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mengeksplorasi kegembiraan aktivitas air dengan penuh keyakinan dan mendapatkan dukungan yang profesional.