Kesal Ketinggalan Pesawat, Traveler Wanita Serukan Aksi Boikot Maskapai Ini

SEORANG traveler bernama Tamika mengalami ketinggalan pesawat di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson, Atlanta, Amerika Serikat. Karena kesal dengan ulah maskapai, wanita itu pun mengajak warganet memboikot Frontier Airlines.

Menurutnya perubahan gerbang naik ke pesawat secara tiba-tiba pada menit-menit terakhir jelang take off yang dilakukan Frontier Airlines membuatnya ketinggalan penerbangan, pada Sabtu lalu.

"Pesawat yang seharusnya saya tumpangi berada tepat di belakang saya," kata Tamika dalam video disiarkan di akun TikToknya seperti dikutip dari New York Post, Jumat (1/12/2023).

Tamika menyiarkan video tersebut ke netizen sambil menunjukkan sebuah pesawat di landasan pacu Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta.