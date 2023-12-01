Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Menarik Biak Numfor, Destinasi yang Pernah Dikunjungi Kiki Fatmala Bareng Meriam Bellina

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:36 WIB
5 Fakta Menarik Biak Numfor, Destinasi yang Pernah Dikunjungi Kiki Fatmala Bareng Meriam Bellina
Kiki Fatmala dan Meriam Bellina di Biak Numfor, Papua. (Instagram @qq_fatmala)
AKTRIS senior Kiki Fatmala meninggal dunia akibat komplikasi penyakit, Jumat (1/12/2023). Sebelum mengembus napas terakhir dalam usia 56 tahun, bintang film horor dan komedi ini pernah liburan ke Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Kiki Fatmala turut membagikan momen dirinya liburan di Biak ke penggemarnya, pada Agustus lalu. Dalam unggahan di akun Instagram @qq_fatmala, Kiki Fatmala terlihat berpose bareng sahabatnya sesama artis lawas Meriam Bellina.

Biak Numfor di Teluk Cenderawasih memang menyajikan pemandangan alam yang menawan. Pulau-pulau cantik di Biark Numfor menghipnotis wisatawan.

Biak Nunfor pernah dikenal dengan nama Schouten Eilanden. Nama ini diambil dari seorang penjelajah Belanda yang menginjakkan kaki di daerah tersebut pada awal abad ke-17.

Berikut beberapa fakta menarik tentang Biak Numfor :

1. Memiliki Peran Penting Dalam Perjalanan Sejarah

Biak Numfor memiliki sejarah dalam Perang Dunia II. Pulau ini menjadi salah satu lokasi pertempuran antara tentara Sekutu dan tentara Jepang. Pada tahun 1944, pasukan Sekutu, melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Biak untuk merebut wilayah.

Pasukan Sekutu berusaha merebut pulau ini dari kekuasaan Jepang. Pertempuran ini mencakup pertempuran darat, laut, dan udara yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 1944.

2. Terdapat Monumen Perang Dunia II

Monumen Perang Dunia II terletak di Kampung Paray/Anggraidi, Distrik Biak Kota. Terletak di tepi pantai, monumen ini sering menjadi tempat tujuan rekreasi bagi pengunjung di kota Biak. Akses ke lokasi ini sangatlah mudah, dapat dicapai dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dari pusat kota Biak menuju ke arah timur.

3. Situs Goa Binsari

 

Goa Binsari berada di Desa Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. menurut cerita dari masyarakat setempat, sebelum ditemukan oleh tentara Jepang yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian, diyakini memiliki makna mistis dalam kepercayaan nenek moyang orang Biak.

Dalam bahasa Biak, goa ini disebut Abyab Binsari, di mana "Bin" bermakna perempuan, dan "Sari" bermakna tua atau nenek. Sehingga, Binsari dapat diartikan sebagai perempuan tua atau nenek.

Halaman:
1 2
      
