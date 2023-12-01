Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Koordinasi dengan Erick Thohir, Percepat Realisasi Dana Abadi Pariwisata

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:40 WIB
Sandiaga Koordinasi dengan Erick Thohir, Percepat Realisasi Dana Abadi Pariwisata
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya untuk mempercepat realisasi Dana Abadi Pariwisata.

"Saya sempat berkoordinasi dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Kami akan akselerasi atau percepat ini. Pak Erick mengharapkan Peraturan Presiden sudah terbit pada bulan Januari, sehingga pada bulan Mei Dana Pariwisata sudah bisa operasional," kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (1/12/2023).

Sandi mengemukakan bahwa Dana Abadi Pariwisata yang sejak lama dipersiapkan, akan sangat berguna untuk mendukung ekosistem pariwisata di Tanah Air.

