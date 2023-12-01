Sandiaga Koordinasi dengan Erick Thohir, Percepat Realisasi Dana Abadi Pariwisata

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya untuk mempercepat realisasi Dana Abadi Pariwisata.

"Saya sempat berkoordinasi dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Kami akan akselerasi atau percepat ini. Pak Erick mengharapkan Peraturan Presiden sudah terbit pada bulan Januari, sehingga pada bulan Mei Dana Pariwisata sudah bisa operasional," kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno seperti dilansir dari ANTARA, Kamis (1/12/2023).

Sandi mengemukakan bahwa Dana Abadi Pariwisata yang sejak lama dipersiapkan, akan sangat berguna untuk mendukung ekosistem pariwisata di Tanah Air.

