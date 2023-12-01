Pameran DIATF 2023 Harus Perbanyak Promosi Hidden Gems Indonesia

PAMERAN Di Indonesia Aja Travel Fair (DIATF) 2023 yang berlangsung di Central Park Mall, Jakarta hingga 3 Desember bagian dari implementasi Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mencapai target perjalanan wisatawan nusantara tahun 2023. Event ini diharapkan juga bisa memperkenalkan lebih banyak hidden gems atau wisata baru di Indonesia.

“Saya kira yang perlu dilihat bukan hanya hari ini saja atau sampai hari Minggu, tetapi memperkenalkan destinasi-destinasi wisata baru di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu dalam jumpa pers pembukaan DIATF 2023 di Central Park Mall, Jumat, (1/12/2023).

“Jangan sampai banyak kejadian destinasi baru justru ditemukan oleh wisatawan asing, bukan oleh bangsa kita sendiri. Jadi tujuannya adalah WNI menemukan destinasi-destinasi dan kemudian mempromosikannya,” lanjutnya.

