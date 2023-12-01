Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pameran DIATF 2023 Harus Perbanyak Promosi Hidden Gems Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:17 WIB
Pameran DIATF 2023 Harus Perbanyak Promosi Hidden Gems Indonesia
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo meninjau pameran Di Indonesia Aja Travel Fair 2023. (Foto: MPI/Wiwie Heriyani)
A
A
A

PAMERAN Di Indonesia Aja Travel Fair (DIATF) 2023 yang berlangsung di Central Park Mall, Jakarta hingga 3 Desember bagian dari implementasi Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mencapai target perjalanan wisatawan nusantara tahun 2023. Event ini diharapkan juga bisa memperkenalkan lebih banyak hidden gems atau wisata baru di Indonesia.

“Saya kira yang perlu dilihat bukan hanya hari ini saja atau sampai hari Minggu, tetapi memperkenalkan destinasi-destinasi wisata baru di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu dalam jumpa pers pembukaan DIATF 2023 di Central Park Mall, Jumat, (1/12/2023).

“Jangan sampai banyak kejadian destinasi baru justru ditemukan oleh wisatawan asing, bukan oleh bangsa kita sendiri. Jadi tujuannya adalah WNI menemukan destinasi-destinasi dan kemudian mempromosikannya,” lanjutnya.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement