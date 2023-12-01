Kemenparekraf Luncurkan Wewangian Aroma Khas Indonesia

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan mitra co-branding Rumah Atsiri Indonesia meluncurkan ‘Scent of Wonderful Indonesia’ yakni sebuah wewangian dengan aroma khas Indonesia.

Kolaborasi ini merupakan sebuah langkah pemasaran multisensory melalui pelibatan kombinasi panca indra untuk menyentuh sisi emosional manusia.

“Kami dari Wonderful Indonesia senang berkolaborasi dengan Rumah Atsiri karena ini merupakan sinergi yang tepat untuk dapat dipresentasikan ke dunia,” ujar Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Martini saat peluncuran di Sarinah, Jakarta, Kamis 30 November 2023.

“Scent of Wonderful Indonesia mengedepankan sensori olfaktori di mana di dalamnya turut mengedepankan indera penciuman dalam membentuk identitas Wonderful Indonesia. Pelibatan sensori olfaktori juga untuk mengedepankan daya tarik wellness tourism Indonesia.