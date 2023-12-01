Buka Pameran DIATF 2023, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Fokus ke Pariwisata Nusantara

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo resmi membuka pameran Di Indonesia Aja Travel Fair (DIATF) 2023 di Central Park Mall, Jakarta, Jumat (1/12/2023). Event berlangsung hingga 3 Desember ini hasil kolaborasi Kemenparekraf, ASTINDO, dan LPS.

Angela mengatakan bahwa setelah sukses digelar pada Mei lalu di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, DIATF 2023 edisi kedua ini lebih berfokus pada pariwisata nusantara yang menjadi ‘tulang punggung’ keberlangsungan industri pariwisata di Indonesia.

“Tentunya dari Kemenparekraf, kami sangat mendukung travel fair yang berfokus pada pariwisata nusantara. Kenapa? Tadi sempat dikatakan pariwisata nusantara nih harus dan bahkan sudah menjadi backbone daripada pariwisata Indonesia,” ujar Angela dalam jumpa pers pembukaan DIATF) 2023.

Angela mengungkapkan bahwa pariwisata nusantara hingga saat ini telah menjadi primadona. Bahkan, di saat pandemi Covid-19, pariwisata nusantara merupakan salah satu sektor yang cukup ‘survive’.