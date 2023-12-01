Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Patung Walt the Dreamer Dibuka Mulai 5 Desember di Disney World, Begini Penampakannya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:04 WIB
Patung Walt the Dreamer Dibuka Mulai 5 Desember di Disney World, Begini Penampakannya
Patung Walt the Dreamer (Foto: Disney Parks)
A
A
A

DALAM rangka memperingati ulang tahun Walt Disney pada 5 Desember 2023 mendatang, wisatawan yang mengunjungi Epcot akan disambut patung baru Walt Disney di Dreamers Point, yang terletak di area World Celebration yang baru dibuka.

“Patung bernama 'Walt the Dreamer' sudah dirancang khusus hanya untuk Epcot. Patung itu adalah Walt di tahun-tahun terakhirnya, Anda diundang untuk menjadi pemimpi seperti Walt dan duduk bersamanya melihat keluar dari taman yang ia impikan,” kata sang perancang patung dilansir dari TikTok @disneyparks.

Patung tersebut menggambarkan Walt Disney duduk dengan perasaan puas sambil menatap taman di sekitarnya.

Patung Walt Dreamer

(Foto: Disney Parks)

Melansir laman disneyparks.disney.go, patung baru ini merupakan salah satu dari banyak area di World Celebration Gardens.

Di sini, para pengunjung dapat bersantai, melepas penat, dan menjalin koneksi dengan Epcot dan alam.

Click Orlando melaporkan bahwa, World Celebration Gardens akan menawarkan pusat indah yang dibagi menjadi beberapa taman berbeda dengan pusat perkebunan berdasarkan logo Epcot lima cincin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/406/2987510/wow-taman-hiburan-dragon-ball-akan-dibangun-di-arab-saudi-XJPtxD1OWF.jpg
Wow, Taman Hiburan Dragon Ball Akan Dibangun di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/406/2942645/universal-studios-berencana-bangun-taman-hiburan-baru-seluas-500-hektare-di-inggris-dVxsrSk0YT.JPG
Universal Studios Berencana Bangun Taman Hiburan Baru Seluas 500 Hektare di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/09/406/2683542/sandiaga-resmikan-taman-rekreasi-the-carnival-bisa-tampung-1-000-pengunjung-per-hari-9kH0SZYkmL.jpg
Sandiaga Resmikan Taman Rekreasi The Carnival, Bisa Tampung 1.000 Pengunjung Per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/27/406/2636918/kacau-2-keluarga-tawuran-gara-gara-berebut-nonton-pertunjukan-mickey-mouse-dX4VBlMebV.JPG
Kacau, 2 Keluarga "Tawuran" Gara-Gara Berebut Nonton Pertunjukan Mickey Mouse
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/406/2556020/wahana-permainan-mendadak-macet-bikin-pengunjung-terjebak-di-udara-netizen-kaki-ikut-lemas-phmQoOLSO6.JPG
Wahana Permainan Mendadak Macet Bikin Pengunjung Terjebak di Udara, Netizen: Kaki Ikut Lemas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/24/406/2536647/taman-wisata-pasir-kencana-dipercantik-ada-kolam-renang-hingga-jogging-track-gxgDasYg49.JPG
Taman Wisata Pasir Kencana Dipercantik, Ada Kolam Renang hingga Jogging Track
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement