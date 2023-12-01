Patung Walt the Dreamer Dibuka Mulai 5 Desember di Disney World, Begini Penampakannya

DALAM rangka memperingati ulang tahun Walt Disney pada 5 Desember 2023 mendatang, wisatawan yang mengunjungi Epcot akan disambut patung baru Walt Disney di Dreamers Point, yang terletak di area World Celebration yang baru dibuka.

“Patung bernama 'Walt the Dreamer' sudah dirancang khusus hanya untuk Epcot. Patung itu adalah Walt di tahun-tahun terakhirnya, Anda diundang untuk menjadi pemimpi seperti Walt dan duduk bersamanya melihat keluar dari taman yang ia impikan,” kata sang perancang patung dilansir dari TikTok @disneyparks.

Patung tersebut menggambarkan Walt Disney duduk dengan perasaan puas sambil menatap taman di sekitarnya.

(Foto: Disney Parks)

Melansir laman disneyparks.disney.go, patung baru ini merupakan salah satu dari banyak area di World Celebration Gardens.

Di sini, para pengunjung dapat bersantai, melepas penat, dan menjalin koneksi dengan Epcot dan alam.

Click Orlando melaporkan bahwa, World Celebration Gardens akan menawarkan pusat indah yang dibagi menjadi beberapa taman berbeda dengan pusat perkebunan berdasarkan logo Epcot lima cincin.