HOME WOMEN TRAVEL

Awas! Jangan Mau Diminta Tukar Kursi di Pesawat, Bisa Dikategorikan Pencurian

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:13 WIB
Awas! Jangan Mau Diminta Tukar Kursi di Pesawat, Bisa Dikategorikan Pencurian
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI Anda penumpang pesawat disarankan untuk tidak mau bertukar kursi dengan penumpang lain di atas pesawat.

Seorang pramugari maskapai asing, Destanie Armstrong (25) mengungkapkan pandangannya terkait tindakan penumpang yang bertukar kursi selama penerbangan.

Menurut dia, maskapai penerbangan akan menganggap tindakan itu sebagai suatu bentuk 'pencurian', bahkan ketika penumpang tersebut diberi kursi cuma-cuma oleh awak kabin.

Ia menekankan bahwa upaya untuk berpindah kursi atau menggunakan kursi kosong tanpa izin resmi dari maskapai penerbangan merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Kendati banyak penumpang merasa tertarik untuk memanfaatkan peluang kursi yang kosong, Armstrong menegaskan bahwa tindakan tersebut dianggap melanggar kebijakan maskapai.

Aturan maskapai penerbangan tidak memperbolehkan penumpang secara sembarangan berpindah kursi tanpa prosedur resmi yang ditetapkan oleh petugas berwenang.

Segala jenis pertukaran tempat duduk atau upgrade harus diurus melalui petugas maskapai yang berwenang.

"Penumpang yang berusaha melakukan perubahan (kursi pesawat) seharusnya mematuhi prosedur resmi yang dikelola oleh kru daripada mengambil keputusan sendiri dengan bertukar kursi selama penerbangan," katanya mengutip Daily Star.

Halaman:
1 2
      
