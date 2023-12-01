Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kunjungi Banda Aceh, Siti Atikoh Nikmati Kopi Nirapresso dan Sanger

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:18 WIB
Kunjungi Banda Aceh, Siti Atikoh Nikmati Kopi Nirapresso dan Sanger
Siti Atikoh (Instagram @atikoh.s)
A
A
A

BERKUNJUNG ke Aceh rasanya tak lengkap tanpa mencicipi kopi khas Bumi Serambi Makkah. Siti Atikoh paham akan hal ini. Dalam lawatannya ke Banda Aceh, istri calon presiden nomor urut, 3 Ganjar Pranowo ini turut mencopa menikmati kopi nirapresso dan sanger, kopi dengan sedikit susu plus gula.

Siti Atikoh mencicipi dua minuman khas itu di Moorden Caffe, warung kopi modern yang berlokasi di Jalan Prof Ali Hasyim, Pango Raya, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Jumat (1/12/2023).

“Kalau ke Banda Aceh tidak ngopi tidak valid,” kata Siti Atikoh dengan semringah.

Ibunda Adam Ganjar ini mengaku suka kopi, tapi belum pernah mencicipi kopi nirapresso dan sanger. Karena lagi ada di Aceh, dia pun mencopa menyeruput dua minuman itu.

      
