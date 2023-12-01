Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Kuliner Thailand buat Traveler Pemula, Pas di Lidah Orang Indonesia

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:00 WIB
5 Kuliner Thailand buat Traveler Pemula, Pas di Lidah Orang Indonesia
Nasi Goreng Thailand (Foto: Chew Out Loud)
A
A
A

DI SAMPING memiliki keindahan alam memesona, Thailand juga bak surga makanan bagi pencinta kuliner.

Banyak penjual makanan kaki lima atau street food yang menjajakan makanan lezat, membuat wisatawan betah berlama-lama di negeri gajah putih ini.

Bagi traveler pemula, wajib mencoba beberapa makanan populer yang berada disini. Beberapa kuliner dari Thailand ini memiliki cita rasa pedas namun bisa disesuaikan dengan selera orang Barat.

Biasanya, traveler yang baru pertama kali datang ke Thailand atau berpergian ke luar negeri akan bingung untuk urusan makanan.

Melansir Top Travel Foods, berikut lima kuliner khas Thailand yang wajib dicoba bagi traveler pemula.

Mango Sticky Rice

(Foto: Instagram/@danielfooddiary)

1. Mango Sticky Rice

Salah satu dessert terpopuler dari Thailand adalah Mango Sticky Rice dan traveler dapat mencobanya saat musim mangga pada April hingga Juni.

Pengunjung dapat menemukan dessert yang memiliki rasa surgawi ini di area kaki lima atau restoran yang menjual kuliner yang lezat ini. Toppingnya berupa santan dan kacang hijau yang renyah ditambahkan ke dalam nasi ketan dan mangga yang segar.

2. Chicken Cashew

Kuliner yang memiliki cita rasa gurih dan sedikit manis ini menggunakan bahan yang digunakan orang asing di negara asalnya tanpa melebihkannya. Hidangan utamanya menggunakan kecap, saus tiram, garam, lada, dan gula.

Cashew Chicken

(Foto: Instagram/@slimmingeats)

Seringnya, Chicken Cashew ini digoreng, namun ada versi lain yakni ayamnya dilapisi dengan adonan yang membuat rasanya lebih enak. Ayam kacang mete ini disajikan dengan cabai yang tidak begitu pedas dan karena ukurannya yang besar akan mudah untuk memilih.

3. Ruay Goong Pao

Kuliner ini berbentuk udang panggang raksasa yang dapat ditemukan di seluruh Thailand. Peternakan yang terkenal dengan udang raksasanya adalah Ayutthaya dan di sini wisatawan dapat langsung mencobanya.

Udang yang akan dibakar dipotong menjadi setengah bagian dan disajikan dengan beragam saus.

Walau harganya mahal, tetapi rasanya tidak akan mengecewakan. Bagian berwarna oranye dari udang adalah otaknya dan jika Anda ingin merasakannya lebih lezat, makanlah dalam sekali gigitan dan ambil bagiannya yang banyak.

Halaman:
1 2
      
